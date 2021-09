Une campagne positive axée sur les gens

Le candidat du Parti libéral dans Trois-Rivières, Martin Francoeur, a profité de la journée du vendredi 17 septembre, pour faire le bilan de sa campagne électorale.

Depuis le déclenchement des élections, le 15 août, M. Francoeur a travaillé d’arrache-pied sur le terrain afin d’aller à la rencontre des électeurs, écouter leurs préoccupations et entendre leur vision pour la circonscription de Trois-Rivières.

« Je suis fier de la campagne que nous avons menée dans Trois-Rivières. Une campagne positive, axée sur les idées et surtout sur le travail terrain. Mon équipe et moi avons rencontré des dizaines de milliers de citoyens pour leur parler de nos propositions pour bâtir le Canada de demain et continuer d’avancer », a souligné M. Francoeur.

Au cours des cinq dernières semaines, M. Francoeur a formulé de nombreux engagements qui rejoignaient les électeurs de la circonscription. Parmi ceux-ci, on note de consolider la place de Trois-Rivières comme pôle canadien de l’innovation et la

recherche en matière d’hydrogène, de s’assurer de la réalisation du projet de train à grande fréquence avec un passage à Trois-Rivières et d’accompagner la Ville de Trois-Rivières dans ses démarches auprès de Transport Canada pour limiter la vitesse sur la rivière Saint-Maurice.

Il entend également accompagner les dirigeants du Port de Trois-Rivières dans tout projet qui visera à souligner de façon significative l’importance des peuples des Premières Nations, soutenir les victimes de la pyrrhotite et mieux protéger les vestiges du Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice.

Le candidat du Parti libéral estime que le temps est venu pour la circonscription de Trois-Rivières de détenir une voix forte à Ottawa, après avoir passé les 27 dernières années dans l’opposition. Il demande donc la confiance des électeurs pour représenter cette voix forte au sein d’un gouvernement fédéral afin de pouvoir mener à bon port les nombreux projets des Trifluviens.

« Nous ne pouvons nous permettre de l’inaction en matière de changements climatiques ou de retourner en arrière par rapport au droit des femmes et de la gestion des armes à feu au pays. Les électeurs qui souhaitent une voix forte et progressiste dans Trois-Rivières ont un seul choix et c’est celui du Parti libéral du Canada », a-t-il conclu. (JC)