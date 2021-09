Une campagne de sociofinancement pour soutenir une centaine d’entreprises

L’épicerie zéro déchet Monsieur Vrac de Trois-Rivières lance une campagne de sociofinancement pour soutenir une centaine de petites entreprises locales.

L’objectif est d’amasser 100 000 $ via la plateforme La Ruche. « L’argent servira à aménager l’espace pour accueillir les produits et avoir un fonds de roulement pour la gestion de tous ces nouveaux fournisseurs, explique le propriétaire de l’entreprise, Israël Poulin. Dans certains cas, ça peut nécessiter un aménagement particulier comme la vente de fromage ou de viandes, par exemple. »

Par ce projet, il souhaite offrir un tremplin aux petits producteurs, artisans et entrepreneurs qui n’ont pas pignon sur rue. « On veut avoir une épicerie plus complète en travaillant avec les producteurs locaux pour offrir des produits sans emballage de la ferme à l’assiette, précise M. Poulin.

« On a besoin plus que jamais de fortifier notre économie locale, ajoute-t-il. Les entreprises ont été ébranlées par la pandémie et n’ont pas nécessairement le budget pour de grosses campagnes de promotion. Dans notre mission, on veut bâtir des communautés autour d’un avenir plus vert et durable, de là est née l’envie de pousser plus loin le concept et créer une synergie entre les commerçants. »

Mais cette campagne de sociofinancement, M. Poulin tenait à la faire de sorte que toutes les parties soient gagnantes. Ainsi, pour chaque contribution, les participants à la campagne recevront une carte-cadeau d’une valeur plus élevée que leur contribution.

Quant aux nouveaux partenariats d’affaires, M. Poulin mentionne que déjà quelques entreprises l’ont approché pour faire partie du projet. Pour prendre part à la campagne de financement : https://laruchequebec.com/fr/projet/epicerie-local-zero-dechet