Une campagne de sociofinancement pour aider le Domaine scout St-Louis-de-France

Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied pour venir en aide au Domaine scout St-Louis-de-France, qui a été durement touché par la tempête qui s’est abattue sur Trois-Rivières le 8 juin dernier. L’objectif est d’amasser 50 000 $ pour payer une partie des frais de nettoyage et de réparation.

Rappelons que plus de 3 000 arbres ont été cassés, et même déracinés dans certains cas. C’est près de 20 % de la forêt du site qui a été endommagée. De plus, la moitié des plateaux d’activités sont inutilisables et la grande majorité des chemins sont complètement bouchés par de nombreux arbres. À cela s’ajoutent les dégâts matériels.

Au Domaine scout, il s’agit de la plus dévastatrice tempête depuis son ouverture, il y a 70 ans. Après une année et demie de fermeture complète en raison de la pandémie, c’est un autre coup dur pour l’organisme à but non lucratif.

C’est pourquoi une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme GoFundMe. En une journée, plus de 2 500 $ ont été amassés. « Dans la dernière année, on a essuyé des pertes de près de 400 000 $, mentionne le directeur de l’endroit, Sébastien Johnson. Pour un organisme comme le nôtre, c’est énorme. Et là, on estime à plus de 75 000 $ les coûts de main-d’oeuvre qualifiée pour réparer les dégâts. »

Par ailleurs, une corvée de nettoyage a eu lieu les 12 et 13 juin pour aider l’équipe du Domaine. Environ 400 personnes sont venues prêter main-forte. La deuxième corvée se tiendra les 19 et 20 juin, de 8h à 17h. Grâce à des commanditaires, les breuvages et les repas seront gracieusement fournis, ainsi que le gaz et l’huile pour la machinerie.

Malgré tout, le Domaine scout devra tout de même payer une partie des coûts de nettoyage et de réparation. Il faudra notamment louer de la machinerie lourde et embaucher des professionnels en arboriculture.

Pour contribuer à la campagne de sociofinancement : https://bit.ly/3cGiWjw