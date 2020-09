Une campagne d’achat local pour faire rayonner les commerces d’ici

Le comité de relance économique de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières s’associent aux médias trifluviens, dont L’Hebdo Journal, pour lancer une première campagne d’achat local participative.

Avec cette campagne, les partenaires souhaitent collaborer avec les commerces locaux dans le but de leur offrir une campagne promotionnelle les faisant briller auprès des citoyens.

Les derniers mois, marqués par la pandémie, ont eu de multiples impacts sur les entreprises, dont une diminution de leur budget promotionnel et, conséquemment, de leur capacité à s’annoncer.

Fruit de la collaboration de multiples partenaires, cette campagne d’achat local de plus de 100 000 $ répond à un besoin manifesté par les entreprises commerciales trifluviennes. Ainsi, une offre avantageuse a été mise sur pied afin de faire découvrir ou redécouvrir nos commerces et entreprises qui contribuent au caractère distinctif de Trois-Rivières.

Moyennant un investissement de 1 500 $, le commerçant bénéficiera d’une visibilité publicitaire d’une valeur de plus de 10 000 $ dans les médias de Trois-Rivières. Le forfait comprend également la prise de photos professionnelles, le montage graphique, la rédaction et le placement publicitaire.

De plus, un article de blogue sera rédigé et partagé sur les médias sociaux pour chaque candidature retenue. Chacune d’entre elles verra également apparaître son résumé sur la page Web treslocal.ca.

Les coopératives, organismes à but non lucratif, entreprises privées incorporées, entreprises d’économie sociale ou regroupements d’entreprises commerciales réalisant des activités similaires ou ayant des objectifs communs sont admissibles à cet appel de candidature. La sélection sera effectuée par un comité indépendant selon une grille de critères prédéfinie.

Une préférence sera notamment accordée aux entreprises répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants : situées à Trois-Rivières, indépendantes ou détenues localement, ayant pignon sur rue, s’approvisionnant localement, ayant des biens et services produits à Trois-Rivières et soucieuses de leur impact social et environnemental.

La campagne s’échelonnera au cours de l’automne 2020. Les commerces et entreprises qui souhaitent déposer leur candidature sont invités à remplir le formulaire en ligne avant le 18 septembre 11 h 59.