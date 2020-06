Une brigade ludique en place au centre-ville

Le centre-ville comptera sur la Brigade TRès Trois-Rivières pour sensibiliser les visiteurs de la rue des Forges et des alentours aux mesures sanitaires en vigueur.

Durant tout l’été, une dizaine de jeunes dynamiques offriront de l’information touristique sur les attraits et activités à découvrir cet été au centre-ville et prodigueront des conseils sur les mesures d’hygiène à respecter. Ils seront aussi responsables de favoriser l’accessibilité du centre-ville aux personnes à mobilité réduite, notamment en déplaçant des rampes d’accès selon les besoins.

En parallèle, la présence de la brigade sera accompagnée d’une touche créative et ludique grâce à l’entreprise Personare dont les personnages sensibiliseront, de façon ludique, les Trifluviens présents au centre-ville au sujet des mesures sanitaires en vigueur.

«Personare fournira des personnages qui se promèneront dans les rues, surtout la rue des Forges pour faire respecter la distanciation grâce à des objets, des accessoires ou leur costume. Par exemple, on pourrait voir un draveur avec sa pitoune de deux mètres ou encore un joueur de baseball ou de hockey. Ça leur demandera un peu d’improvisation pour pouvoir intervenir en apportant une touche colorée et amusante», explique Valérie Bourgeois, directrice générale adjointe de Culture Trois-Rivières.

«Les agents de sensibilisation seront plus là en appui et conseil, tandis que les comédiens auront à intervenir. Ce sera d’une manière différente et on pense que ça va bien passer et que ça amènera un sentiment de sécurité supplémentaire au centre-ville», précise-t-elle.

Tous les membres de la Brigade TRès Trois-Rivières sont formés aux bases des bonnes pratiques en temps de pandémie. Par ailleurs, grâce à une collaboration avec Trois-Rivières Centre, la formation est également offerte gratuitement aux commerçants du centre-ville sur les bonnes pratiques d’hygiène.

L’équipe de brigadiers et de comédiens est en place dès maintenant tous les jours de la semaine jusqu’à la fin de l’été. L’équipe sera en fonction de 15h à 20h du lundi au mercredi, de 15h à 22h les jeudis et vendredis, de 11h à 22h le samedi et de 11h à 20h le dimanche.

Le concept de la Brigade TRès Trois-Rivières a été développé conjointement entre Culture Trois-Rivières, le FestiVoix et Trois-Rivières Centre. La brigade fait partie du plan de déconfinement de la ville.

«On ne veut pas créer d’attroupement, mais l’idée était de sensibiliser les gens d’une manière différente et de positionner la culture dans tout ça pour montrer que la culture est là comme moteur de la reprise économique», conclut Valérie Bourgeois.

De ce fait, la brigade de Culture Trois-Rivières, comme on l’a vue l’été dernier, prend une pause cette année pour laisser la place à la Brigade TRès TRois-Rivières.