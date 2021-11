Une boutique de Noël au centre-ville de Trois-Rivières

La féérie des Fêtes débarque au centre-ville de Trois-Rivières alors qu’une boutique de Noël sera créée du 18 novembre au 19 décembre. De plus, l’Atelier du père Noël accueillera le père Noël et ses lutins les week-ends du 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre.

La boutique éphémère est née de la collaboration entre Trois-Rivières Centre et la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières. Elle prendra place au 1500 de la rue Notre-Dame Centre, sur le coin des rues Saint-Antoine et Notre-Dame Centre.

«Ça fait depuis quelques mois que nous l’avions en tête. L’an dernier, on a fait les parcours gourmands et cette année, notre initiative s’est transformée. On a pensé à cette idée d’un atelier où est-ce qu’on va pouvoir retrouver des paniers cadeaux de l’ensemble des commerçants participants. Le but, c’est de pouvoir se rendre là et de trouver, en un lieu, un cadeau pour un beau frère ou une belle sœur, ou encore un cadeau d’hôte lorsqu’on est reçu chez quelqu’un. On va avoir des cadeaux pour tous les goûts!», explique Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre.

«On sait déjà que Belles de nuit, À la Carte, Belles de jour, Chocolato, Hôtel Oui Go!, KRWN, Pub gastronomique, Musée Pop, Oliv, Vêtements L, La Boîte à Coupe, La Marchande de Bougies, La route des savons, Le Brun en Ville, Le Buck, Le Temps d’une Pinte, Les Folies de Rachel, ainsi que le Marché Notre-Dame Mercerie de Luxe et le 507 ont confirmé leur participation.»

Deux sections

L’Atelier du père Noël sera divisé en deux sections. Tel que mentionné plus tôt, la première section de l’Atelier s’adressera à ceux qui souhaitent trouver un ensemble cadeau pour offrir à un être cher. Il sera ouvert du mardi au dimanche, du 18 novembre au 19 décembre inclusivement, de 10h à 17h. Le vendredi, l’heure de fermeture sera prolongée jusqu’à 19h.

La deuxième section s’adressera aux familles qui souhaitent prendre des photos de famille avec le père Noël. Celui-ci remettra des cadeaux aux enfants à la suite des prises de photos. «Au même endroit, notre père Noël va arriver à la fin de novembre et ça va être possible de prendre des photos avec lui. Ce ne sera pas des photos traditionnelles sur les genoux du père Noël, mais bien des photos originales. On est déjà en train de s’amuser avec le concept que nous allons mettre sur pied», ajoute Mme Déziel.

«Cette initiative apportera de la magie des Fêtes au centre-ville. Elle aidera à faire rayonner nos commerces et nos restaurateurs, à supporter l’activité économique du cœur de notre collectivité et à créer une ambiance distinctive qui s’adresse à l’ensemble de la population», ajoute pour sa part la présidente de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte.

La Corporation des événements de Trois-Rivières sera également collaborative de l’activité, elle qui va créer l’ambiance et le décor magique de L’Atelier du père Noël. De son côté, Culture Trois-Rivières égayera l’endroit avec un plan musical d’ambiance des Fêtes.

Afin de respecter les règles sanitaires, et faciliter l’organisation de la rencontre avec le père Noël, il vous faudra réserver votre moment avec ce dernier. Les plages horaires de réservation (disponibles dès le 4 novembre à midi) et l’ensemble de l’information se trouvent via le trcentre.ca/noel.