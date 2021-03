Une boutique de bières de microbrasseries au centre-ville

Une boutique spécialisée dans la vente de bières de microbrasseries ouvre ses portes sur la rue Notre-Dame Centre. La Chope, c’est plus de 15 000 bouteilles provenant de plus de 70 microbrasseries québécoises et canadiennes.

À seulement 21 ans, Charles Vincent est le fier propriétaire de l’entreprise. Son objectif est de mettre de l’avant les produits du terroir et de partager sa passion pour l’univers des microbrasseries.

«J’ai travaillé dans le domaine pendant quelques années et c’est comme ça que j’ai eu la piqûre, raconte-t-il. C’est mon frère qui m’a fait découvrir la bière de microbrasserie. Je suis tombé amoureux de ce domaine-là. Ce n’est pas seulement de boire de la bière. Il y a plein d’aspects fascinants à cet univers. Il y a une foule de subtilités dans chaque bière et une histoire derrière chaque produit. Les microbrasseurs forment une communauté tissée serrée. Il y a une belle entraide. C’est bien plus que de la bière.»

Ce projet, il l’avait en tête depuis très longtemps. Tout ce qui lui manquait, c’était un local. En janvier dernier, il est venu visiter les anciens locaux des Frères d’Encre. Il n’en fallait pas plus pour que son rêve se réalise.

«C’est ma première entreprise. Je suis vraiment excité de vivre tout ça, confie-t-il. J’ai eu cette opportunité grâce à ma famille qui m’a vraiment beaucoup aidé dans tout le processus. On a travaillé tous les jours depuis janvier pour transformer et aménager l’endroit.»

En plus des bières, les clients peuvent aussi se procurer sur place les produits maison de la Boucherie JC Fortin de Saint-Étienne-des-Grès. «C’est un partenariat dont on est très fier, mentionne Charles. Ce sont des produits qui se marient bien avec la bière et ça s’inscrit aussi dans notre désir d’encourager local. Présentement, on a plus de 70 microbrasseries représentées et plus de 15 000 bouteilles en stock, mais on veut d’aller encore plus loin. On mise plus sur la variété que la quantité.»

«Nos bières sont à 99 % québécoises, renchérit Martin Guillemette, le directeur du magasin. Les autres proviennent d’ailleurs au Canada. On a une microbrasserie du Nouveau-Brunswick, une de l’Ontario et une de la Nouvelle-Écosse.»

Des bières et des podcasts

Par ailleurs, Charles Vincent et son équipe ont aménagé un studio d’enregistrement à l’arrière de la boutique où seront enregistrés des podcasts tous les dimanches. «C’est une passion que j’aie depuis vraiment longtemps. Avant, je le faisais chez moi, dans mon sous-sol, pour le plaisir. Avec l’entreprise, on a la chance d’avoir une pièce spécialement pour ça. On va pouvoir inviter des microbrasseurs. On a déjà des intéressés», souligne le propriétaire de La Chope.

«Il y a plein de facettes de l’univers des microbrasseries qu’on veut mettre de l’avant avec les podcasts, ajoute ce dernier. On va parler, entre autres, des aliments qui sont utilisés pour faire les bières.»

Il sera possible de les écouter en direct tous les dimanches soirs dès 18h sur la plateforme Twitch, de même qu’en rediffusion via diverses plateformes telles que Spotify et iTunes.