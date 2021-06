Une bonne préparation pour un déménagement en région réussi

Emplois en régions supporte et guide les personnes immigrantes dans leur nouveau départ au Québec en accompagnant ces derniers dans leur nouvelle vie et carrière en dehors du Grand Montréal. Voici 9 de leurs meilleurs conseils pour bien se préparer à déménager en région.

Trouver un emploi

Les experts d’Emplois en régions aident les personnes immigrantes à chercher et décrocher un emploi selon leurs besoins et compétences dans les différentes régions du Québec. Faire appel à leur service vous permet d’accéder à une panoplie d’emploi plus facilement.

Trouver un logement

Avant de déménager, il est préférable de faire la liste de choses que vous souhaitez retrouver dans votre logement et orientez vos recherches selon ces critères.

Réserver son déménageur

Avant de choisir son déménageur, il faut évaluer les coûts en demandant des devis. Chaque compagnie offre des tarifs différents, assurez-vous de faire affaire avec celles ayant les prix les plus compétitifs. Dans certains cas, Emplois en régions remboursent même les frais de déménagement !

Vérifier ses assurances

La qualité de l’assurance déménagement choisie est importante, car c’est elle qui couvrira tous les bris importants. Cette couverture comprend généralement une limite selon le poids alors il peut être utile d’en prendre une qui sera complémentaire.

Préparer toute la famille

Quitter la ville pour s’installer en région peut s’avérer difficile. Il est donc primordial d’être ouverts et réceptifs à la communication entre chaque membre de votre famille. Ne pas oublier que Emplois en régions offre des services de soutien en intégration socioprofessionnelle lors de l’établissement des familles.

Les enfants d’abord

Il faut porter une grande attention aux enfants, car quitter leurs amis.es ou changer d’école peut engendrer de l’insécurité ou du stress. Les parents doivent les rassurer en les impliquant dans la découverte de leur futur quartier et de toutes les activités qui les attendent.

Penser à un plan B

C’est toujours préférable de prévoir une porte de sortie au cas où la région ne conviendrait pas à un membre de la famille. Louer avant d’acheter un logement dans la région garantira plus de flexibilité pour retourner rapidement à la ville.

Faire ses boîtes

Une petite astuce d’Emplois en régions est de prévoir et bien identifier une boîte réunissant tous les essentiels des premiers jours afin de ne pas avoir à chercher partout lors de son emménagement. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin sous la main.

Faire un bon ménage

Un déménagement est l’occasion parfaite de faire le tri de ses possessions en se débarrassant d’objets superflus et des vêtements qui ne font plus. Il existe plusieurs centres où vous pouvez donner ce que vous n’utilisez pas et rendre un étranger comblé.

Ça y est, vous êtes maintenant prêt à déménager ! N’oubliez pas que les spécialistes de chez Emplois en régions sont disponibles pour répondre à toutes vos questions.