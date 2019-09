Une bière exclusive pour l’île Saint-Quentin

Le Parc de l’île Saint-Quentin a lancé, ce soir, la Jacques-Cartier, une bière exclusive issue d’une collaboration avec la microbrasserie Le Temps d’une Pinte.

La Jacques-Cartier est une bière blanche de type weissbier, non filtrée et aux accents de poire et de clou de girofle.

«C’était une idée de notre directeur général, Stéphane Lamothe, à son arrivée. En jasant avec l’équipe du Temps d’une Pinte, on a vu que c’était réalisable et on a décidé de le faire», raconte Dannie Lahaie, coordonnatrice Loisirs et Développement au Parc de l’île Saint-Quentin.

C’est l’artiste trifluvienne Caroline St-Pierre qui a réalisé le dessin de l’étiquette de cette bière blanche.

La bière est uniquement en vente à l’île Saint-Quentin. (M.E.B.A)