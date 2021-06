Une bière-bénéfice inspirée de la rivière Millette

Pour souligner son 10e anniversaire, la Fondation Trois-Rivières durable s’associe aux microbrasseries La Forge du Malt et Le Temps d’une Pinte pour lancer La Millette, une bière-bénéfice locale inspirée de la rivière Millette, un milieu naturel mythique de Trois-Rivières.

Cette Pale Ale américaine, mise en vente le 10 juin, a été brassée pour trinquer au 10e anniversaire d’existence de la Fondation Trois-Rivières durable.

Par ailleurs, 10% des ventes du produit seront remis à la Fondation pour la réalisation de sa mission.

C’est en 2011 qu’a été lancée la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, devenue Trois-Rivières durable. Depuis maintenant 10 ans, l’organisme s’engage dans le développement durable de son milieu de vie et se démarque par sa volonté de devenir un leader en conservation des milieux naturels.

« Je me souviens à quel point la création de la Fondation a été un projet innovant, dès le départ ! De pouvoir contribuer à sa croissance depuis près de cinq ans est une grande fierté pour moi. Je suis très heureuse de voir que ses multiples projets sont de plus en plus reconnus, et que le développement durable prend concrètement place dans le milieu. Nous sommes prêts à poursuivre nos efforts pour les 10 prochaines années », affirme Mme Cindy Provencher, directrice depuis septembre 2016.

La bière La Millette est en vente dans les points de vente suivants: