Une bibliothèque roulante à Trois-Rivières

Petits et grands pourront profiter d’une nouvelle offre culturelle cet été. Le conteur Steve Bernier sera de passage dans plusieurs endroits publics avec son biblio-vélo. Romans, bandes dessinées, jeux géants et contes en plein air seront de la partie.

«C’est un concept qui existe ailleurs dans le monde et j’avais envie de voir naître ce projet à Trois-Rivières, explique M. Bernier. C’est une idée que j’ai eue il y a deux ans. J’ai fait des croquis et fouillé sur le web pour trouver mon vélo idéal. J’avais vu des choses à gauche et à droite, mais rien qui me satisfaisait. Et, surtout, je n’avais pas les contacts. Donc c’était un peu tombé dans l’oubli.»

Mais il y a environ six mois, M. Bernier est tombé sur une photo d’un vélo muni d’une grande boîte et son projet de biblio-vélo a refait surface. «J’ai publié la photo sur les réseaux sociaux en disant que ce serait beau pour mon projet», raconte-t-il.

Sa publication a été vue par plusieurs internautes, dont Michel Letarte que l’on connaît notamment pour les vélos-taxis. Ce dernier a pris contact avec le conteur et le projet a rapidement pris forme.

«C’était pour moi l’occasion de contribuer à un beau projet pour notre ville, soutient M. Letarte. J’ai adoré tout le volet créatif du projet. Avec mon ami ébéniste Claude Lamy, on a fait des croquis et on a construit toute la boîte qui se trouve à l’arrière du vélo. C’était une première, mais on est bien fier du résultat. C’est beau, fait sur mesure et pratique.»

«Ce qui est bien aussi, c’est qu’on va pouvoir utiliser le vélo pour autres choses, ajoute M. Letarte. La boîte à l’arrière s’enlève et on peut la remplacer par un banc avec abri pour transporter des passagers. On peut aussi mettre une autre boîte pour le transport de marchandises.»

Déjà une dizaine d’événements

Steve Bernier a déjà à l’horaire une dizaine de sorties avec le biblio-vélo. Il ira notamment à la rencontre d’élèves dans des écoles primaires d’ici la fin des classes. Des arrêts sont également prévus au parc Champlain, au parc Lambert et au Carré de la Fosse en face de l’hôtel Delta.

Les personnes intéressées à avoir la présence du biblio-vélo lors de leur événement ou dans leur école peuvent contacter Steve Bernier à cette adresse courriel : info@onseraconte.ca

Où trouver le biblio-vélo?

2 et 9 juillet au parc Champlain de 10h à 14h

23 juillet au parc de l’école Richelieu à 9h30 et au parc de l’école les Terrasses à 13h15

30 juillet au parc de l’école Sainte-Bernadette à 9h30 et au parc de l’École-du-Monseigneur-Comtois et de la Passerelle à 13h15

25 juillet et 1er août au parc Lambert de 10h à 14h