Une banderole pour dénoncer le bâillon du projet de loi no 40

Depuis hier, une banderole géante représentant une caricature de François Legault et du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, trône à la sortie du boulevard des Chenaux de l’autoroute 40. Cette action de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) vise à dénoncer le gouvernement du Québec avec le bâillon sur le projet de loi no 40.

« On a tous entendu les beaux discours de la CAQ pour valoriser la profession enseignante. Le ministre Roberge affirmait vouloir réduire notre tâche trop lourde et trop complexe. Or, force est d’admettre que le gouvernement a parlé des deux côtés de la bouche, puisque les demandes patronales feraient exactement le contraire de ce qui avait été annoncé. Comme les masques sont tombés, nous nous demandons maintenant si nous serons également bâillonnés durant les négociations », déclare Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges (SEVF).

Par ailleurs, les directions d’établissement du nouveau centre de service Chemin du Roy (anciennement la commission scolaire Chemin-du-Roy) ont reçu une lettre de la part du personnel enseignant du SEVF-CSQ pour leur demander de justifier leur accord avec «les demandes insultantes qui ont été formulées à l’endroit des enseignantes et enseignants dans le cadre du renouvellement des conventions collectives».

«On nous dit que le dépôt patronal, reçu comme une gifle par les enseignants, représente la volonté réelle des directions d’établissement. Qu’elles nous le disent ouvertement. Les masques, on n’en veut plus. Les enseignants du Québec ont été bafoués et ont subi leur lot de déception causée par des mirages et de fausses promesses. Ils méritent de meilleures conditions, ils méritent le respect et ils méritent qu’on leur donne l’heure juste », conclut Mme Cousin.