Une balade en forêt rythmée par la poésie

La poésie sera à l’honneur à l’occasion d’une promenade en forêt aux allures théâtrales dans la forêt du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac durant le mois d’août.

L’artiste trifluvien Laury Huard guidera les spectateurs dans la forêt pour entraîner les spectateurs sur les mots du poème Arbres de Paul-Marie Lapointe.

«J’étais à Marseille, où j’étudie, pendant le confinement. Je me suis mis à apprendre le texte Arbres pour mon plaisir et pour me replonger dans quelque chose auquel je n’avais pas accès et ça faisait longtemps que je traînais ce texte avec moi. Je n’avais pas l’objectif d’en faire un spectacle. Quand je suis revenu chez mes parents pour l’été, je suis retourné marcher dans la forêt du Moulin seigneurial, la forêt de mon enfance. Ça m’a frappé et j’ai alors eu un réel besoin de donner vie à ce texte», raconte-t-il.

À mi-chemin entre la balade et le spectacle, le poème prend vie alors que le spectacle se déplace dans les sentiers, rythmés par les mots et les essences d’arbres croisés. L’interprète fait également quelques brèves incursions dans l’univers du conte. Les promeneurs tenteront de redécouvrir les êtres vivants qui peuplent la forêt seigneuriale de Pointe-du-Lac et de s’immerger dans leurs conversations.

«Il y a une dimension spéciale, pour moi, de faire vivre ce spectacle dans la forêt de mon enfance. J’ai toujours adoré ce poème et la mise en bouche de la poésie fait partie des mandats de La ruée, que j’ai fondée, précise Laury Huard. C’est dans l’accumulation que ce poème prend de la puissance. C’est une énumération d’essences d’arbres, de leur utilisation.»

«Le lieu dans lequel se déroule le spectacle parle aussi de lui-même, ajoute-t-il. C’est le meilleur endroit pour interpréter ce poème. Ça devient la matière dramatique et il se lie au texte. C’est aussi un lieu vivant. Ce que j’aime de présenter des spectacles ou des arts dans l’espace public, c’est parce que ça peut aller rejoindre des gens qui n’ont pas nécessairement accès à la culture facilement.»

Le spectacle respectera les mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, le public doit réserver au préalable en appelant au 819 377-5609.

Immersion Sylvestre | Forêt du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac | 1er, 7, 8, 14 et 15 août, 17h et 18h | Réservation : 819 377-5609