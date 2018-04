Une aventure familiale

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-PROSPER. Depuis quelques mois, Lucie Fournier et Kévin Ten Have découvrent les multiples facettes de l’entrepreneuriat. Nouvellement propriétaires de la Ferme la Bisonnière à Saint-Prosper, ils vivent cette aventure entourés de leurs quatre adorables petites filles.

À la recherche d’un nouveau défi, le couple originaire de Saint-Hyacinthe a visité la ferme pour la toute première fois en février 2017. Ils ont eu le coup de foudre pour l’entreprise bâtie par Daniel Gagnon et Sylvie St-Arneault. Sans hésiter, ils ont alors entrepris les démarches pour leur succéder.

Amoureux des animaux et passionné d’agriculture, Kévin Ten Have a grandi sur une ferme laitière en tant que fils d’ouvrier agricole. Après ses études en gestion et exploitation d’entreprise agricole à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de Saint-Hyacinthe, il a travaillé sur des fermes laitières. Mais l’idée de se lancer en affaires lui trottait toujours en tête. Encouragé par sa conjointe, il a décidé de faire le saut.

«Quand j’ai dit à Lucie que je voulais avoir mon entreprise, elle m’a dit qu’elle était prête à me suivre dans ce projet-là, raconte Kévin. En janvier 2017, je rencontrais un conseiller financier agricole et un mois plus tard, on visitait la Bisonnière. C’est la première ferme qu’on a visitée. Tout était là pour nous. En plus, ça cliquait super bien avec les anciens propriétaires. On se rejoignait dans nos personnalités.»

Bien entourés

Dès leur arrivée à Saint-Prosper, Lucie et Kévin se sont sentis encouragés et appuyés par la communauté.

«On a beaucoup de soutien des gens de la MRC et de la SADC, mentionne Lucie. On sent que les gens sont contents pour nous et contents que le projet de Sylvie et Daniel se poursuive. On a gardé les mêmes employés, des gens qui ont de l’expérience. On a du plaisir à travailler avec eux et j’espère que c’est réciproque.»

À court terme, les nouveaux propriétaires continueront de se familiariser avec toutes les facettes de leur travail. Éventuellement, ils aimeraient exploiter la grande salle à son maximum, et ce, tout au long de l’année. Ils songent aussi à offrir des déjeuners.

Un brin d’histoire

Daniel Gagnon et Sylvie St-Arneault sont devenus propriétaires de la Ferme la Bisonnière le 21 décembre 1990. Un an plus tard, les trois premières femelles du troupeau sont arrivées à Saint-Prosper. En 1993, d’autres femelles et un mâle ont été achetés et c’est là que l’idée de vivre de l’élevage est apparue.

L’année suivante, en 1994, le couple a aménagé une cuisine-boucherie pour y préparer des repas et y faire la découpe de la viande. Mais en février 2006, un incendie accidentel a ravagé les installations de la ferme. Heureusement, le troupeau s’en est sorti sain et sauf. Aidée des gens de la communauté, la famille Gagnon a eu le courage de reconstruire les installations. Voulant prendre leur retraite et n’ayant pas de relève, Daniel Gagnon et Sylvie St-Arneault ont mis l’entreprise en vente en 2016.

Le saviez-vous?

Des milliers de personnes, principalement des Européens, visitent la ferme annuellement. Le troupeau est composé de quelque 150 bêtes, dont 4 mâles et 54 femelles dédiés à la reproduction.