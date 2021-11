Une aventure de Noël au parc des Chenaux

Le parc des Chenaux prendra des airs de Noël le 5 décembre de 9h30 à 17h pour la nouvelle activité Une aventure de Noël.

Ouverte à tous et gratuite, l’activité conçue pour les enfants de 8 ans et moins et leurs proches, l’activité durera environ une heure et se déroulera en trois temps.

Un conte de Noël accompagné d’une animation professionnelle et ludique donnera le ton à l’activité. Les différents groupes seront ensuite invités à sauver le père Noël avec une chasse aux objets magiques. L’aventure prendra fin avec une pause bien méritée dans un espace de détente contenant des tables à pique-nique, du chocolat chaud, un foyer et plus encore.

La réservation en ligne est obligatoire pour participer à l’activité (un billet par personne, enfant et adulte). Le passeport vaccinal sera également exigé pour les personnes de 13 ans et plus.

Pour réserver: https://my.weezevent.com/fete-noel-parc-des-chenaux