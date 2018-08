Une autre semaine de chaleur intense pourrait toucher le Québec

Crédit photo : Photo via Météomédia

VIA MÉTÉOMÉDIA. Une nouvelle vague de chaleur touche de nombreuses régions du Québec, et les ressentis pourraient atteindre les 40 par endroits.

Lundi sera une belle journée ensoleillée, mais avec une chaleur pesante pour toute la province. Le sud sera victime d’un débordement nuageux en après-midi, tandis que quelques averses et orages seront possibles sur l’Estrie, à cause d’une dépression qui fera son entrée par le sud le lendemain.

Mardi, du sud à Québec, la journée sera variable, avec un faible risque d’averses. Des orages pourraient également éclater en fin de journée. Dans l’ouest, le passage d’un front froid amène un risque d’orage en après-midi et pendant la soirée. Ailleurs, le soleil sera au rendez-vous. Il s’agira de la journée la plus chaude de cette séquence : on attend un éventuel record de chaleur en Gaspésie. Les ressentis pourraient atteindre les 40 dans le sud.

Mercredi, un temps frais et sec s’installe. L’ouest et le Saguenay risquent de perdre 10 °C par rapport à la veille. Le sud, le centre et le Bas-Saint-Laurent présenteront des risques d’averses et d’orages au passage du front froid venu de l’ouest.

Jeudi, après le passage du front froid et un anticyclone présent, ça sera le retour d’un temps plus sec et plus frais, malgré quelques averses résiduelles sur le sud.

Températures : Une masse d’air tropical apportera chaleur et humidité sur toute la province jusqu’à mardi.

Source: https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/a-venir–ressentis-de-40-et-orages-voyez-quand/98722/