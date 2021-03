Une autre étape franchie par Mavrik Bourque

En signant son tout premier contrat professionnel avec les Stars de Dallas, l’ancien attaquant des Estacades de Trois-Rivières, Mavrik Bourque, a franchi une nouvelle étape dans sa quête d’un jour évoluer dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’entente qui le lie aux Stars est d’une durée de trois saisons et elle entrera en vigueur à compter du moment où Bourque fera le saut à temps chez les professionnels. «C’est quelque chose qui me rend très fier. Dans la carrière d’un joueur de hockey, il y a plusieurs étapes à franchir. À un certain point, il y a le repêchage puis vient le temps de signer un premier contrat professionnel. D’en être arrivé là correspond à petite tape dans le dos pour moi», a estimé celui qui a fêté ses 19 ans le 8 janvier dernier.

Bourque, qui est représenté par l’agent Dominic Deblois de la firme The Will Sport Group, s’était entendu aussitôt qu’au mois de janvier avec la formation texane. Cependant, en raison des règles en vigueur dans la LNH, l’entente ne pouvait toutefois pas être annoncée avant le 1er mars. Il s’est donc écoulé quelques mois seulement entre sa sélection et l’entente pour son premier contrat professionnel. «Étant donné que j’ai été repêché à l’automne, je n’ai pas eu le temps d’avoir du stress par rapport à une éventuelle signature de contrat ou non. J’ai été au camp d’Équipe Canada peu de temps après le repêchage et ensuite en janvier, nous avions une entente.»

Le fait que les Stars, qui en ont fait le 30e choix du repêchage 2020 de la LNH, le mettent aussi rapidement sous contrat démontre qu’il y a de la satisfaction par rapport à sa progression et sa façon de jouer.

«Je suis content de voir ça. Mes affaires vont quand même bien, mais je sais que je peux être encore meilleur dans plusieurs aspects. Ça prouve cependant que je comble leurs attentes cette année, donc je dois continuer comme ça. J’ai eu l’occasion de parler avec le directeur général Jim Nill et il m’a dit que je faisais bien ça. L’organisation des Stars me suit beaucoup et elle veut que je continue de jouer de cette façon.»

Désireux d’en faire encore plus

Jusqu’ici cette saison, Bourque présente une récolte de 27 points, dont 12 buts, en 18 parties. Si de tels chiffres font l’envie d’une multitude de joueurs à travers le circuit, le capitaine des Cataractes de Shawinigan concède qu’il aimerait en faire encore plus.

«Au début, ce n’était pas facile. J’ai joué quatre parties et ensuite ça a pris du temps avant que je puisse rejouer. Là, je commence à prendre le rythme. À certains moments, je sens que je manque d’opportunisme. J’aimerais produire encore plus offensivement, mais si je joue de la bonne façon, ça devrait venir plus naturellement par la suite. Défensivement, je fais quand même bien ça, mais j’ai encore de petits points à travailler.»

Sélectionné au 3e rang du repêchage 2018 de la LHJMQ, Bourque compte 152 points en 131 parties depuis son arrivée avec les Cataractes.