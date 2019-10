Une artiste d’ici finaliste pour le prix Charles-Biddle

L’artiste en art visuel Alejandra Elena Basanes est l’une des finalistes du volet régional du prix Charles-Biddle.

Le prix Charles-Biddle vise à souligner l’apport exceptionnel d’individus ayant immigré au Québec et dont l’engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique de la société québécoise, récompensant le talent des personnes immigrantes qui ont choisi d’enrichir leur milieu de vie par leur créativité et leur passion.

Originaire d’Argentine et établie à Trois-Rivières depuis 2003, Alejandra Elena Basanes orient sa pratique artistique sur le dessin, le verre, l’estampe et l’installation. Ses œuvres ont fait l’objet d’expositions individuelles en Argentine, en Europe et au Québec.

Membre de l’Atelier Presse Papier, elle y coordonne notamment des projets d’expositions collaboratives internationales. Parallèlement à son travail de création, elle s’implique dans son milieu par la réalisation de projets éducatifs et de médiation culturelle.

Les autres finalistes du volet régional sont Kristelle Holliday (théâtre, Sherbrooke) et Tina Struthers (arts visuels – Vaudreuil-Dorion).

Les noms des lauréats des volets national et régional seront annoncés le 18 novembre. Chaque lauréat remportera une bourse de 5 000 $.