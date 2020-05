Une arrestation tourne en opération policière

Les policiers de Trois-Rivières devaient procéder à une arrestation de routine, ce matin, au centre-ville. L’individu fautif ne s’est pas rendu comme il se devait.

C’est donc dire que ce dernier est présentement confiné dans son appartement, entraînant un important périmètre de sécurité aux coins des rues Nérée Duplessis et du Père Frédéric.

«On devait procéder à son arrestation ce matin et ça ne s’est pas déroulé comme prévu. L’individu est dans un état mental perturbé présentement et nous sommes entrés en contact avec lui pour l’inviter à se rendre pacifiquement, mais sans succès», explique Luc Mongrain, responsable des communications du côté du service policier trifluvien.

«Nous avons eu affaire avec lui dans le passé et il possédait des armes blanches, alors on ne prend pas de chance. On veut que l’arrestation de déroule en toute sécurité.»

L’individu connu des milieux policiers faisait l’objet de mandats d’arrestation pour harcèlement criminel ainsi que pour avoir tenu des propos menaçants. Compte tenu que celui-ci présentait des signes d’un état mental perturbé, les policiers ont préalablement érigé un périmètre de sécurité afin de sécuriser les environs.

Les occupants de l’immeuble impliqué ont dû être évacués par mesure préventive et un autobus de la STTR a été mis à leur disposition.

Plusieurs tentatives de prise de contact avec l’individu furent entreprises, mais se sont soldées par un refus de collaboration. Compte tenu que le suspect pouvait être en possession d’armes blanches, une demande d’assistance du Groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec fut logée. Ceux-ci sont arrivés sur les lieux vers 12 h 30.

L’opération policière a pris fin à 13 h 15, suite à l’arrestation de l’individu, après que les membres du GTI eurent investi le logement.

L’individu fut conduit au Quartier général de la DPTR afin d’être rencontré par les enquêteurs. Une comparution téléphonique est à venir.