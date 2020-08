Une application pour manger local

L’Union des producteurs agricoles (UPA) lance l’application Mangeons local plus que jamais!. Ce nouvel outil permet de repérer facilement sur le territoire québécois les fermes, les marchés et les transformateurs qui font de la vente directe au public. Il est possible d’y créer des circuits pour s’approvisionner à proximité de son domicile ou planifier une virée gourmande pour découvrir les attraits d’une région.

L’application Mangeons local plus que jamais! permet d’améliorer l’expérience des usagers avec des fiches d’information plus complètes et de multiples autres fonctionnalités. Ils pourront ainsi activer la géolocalisation de leur appareil pour trouver les producteurs aux alentours, désigner leurs endroits favoris et créer des circuits personnalisés en auto ou à vélo.

Après leur visite, ils seront invités à laisser un commentaire sur la fiche des producteurs rencontrés. En parcourant les articles du blogue, ils en apprendront davantage sur le secteur agroalimentaire et les particularités agrotouristiques des différentes régions du Québec.

Des recettes ou des astuces de conservation et de transformation des aliments seront aussi au menu. De surcroît, des notifications permettront de rester au fait du calendrier des récoltes en fonction de la saisonnalité des aliments.

Enfin, une boutique en ligne sera disponible dans l’application pour ceux et celles qui veulent afficher leurs couleurs… locales : casquettes, t‐shirts, masques, tabliers à l’effigie du mouvement seront notamment offerts.

Les producteurs sont déjà nombreux à s’y être inscrits et plusieurs autres fiches s’ajouteront bientôt. On peut télécharger l’application sur Google Play et l’App Store, ou consulter la version web à l’adresse mangeonslocal.upa.qc.ca