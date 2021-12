Une année sous le signe de la résilience

L’année 2021 aura été synonyme de résilience sur toute la ligne, aux yeux du maire Jean Lamarche, que l’on pense à la pandémie de COVID-19 qui s’est poursuivie ou encore à la réaction de la Ville face aux inondations sur le boulevard des Récollets.

« On a dû travailler avec le contexte pandémique et soutenir plus de 600 entreprises. On a dû faire des avancées, travailler avec des organismes communautaires et s’assurer que la plupart des gens puissent traverser cette phase de COVID-19 », souligne le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

La Ville de Trois-Rivières a reçu 12,4M$ du gouvernement provincial pour accorder de l’aide financière aux entreprises affectées par les mesures en lien avec la pandémie, dont l’instauration des zones rouges et les fermetures des commerces non essentiels dans le premier trimestre de 2021.

« Cette résilience nous a aussi permis de voir comment Trois-Rivières a pu réagir rapidement, notamment quand le barrage a cédé au coin des Récollets, ce qui a inondé le boulevard. On a rebondi rapidement pour mettre en place une mesure temporaire qui nous permettra de planifier quelque chose de plus pérenne », précise le maire.

M. Lamarche se réjouit de constater que la ville a pu continuer son développement malgré tout. Il mentionne le District 55 qui a dévoilé d’importants plans de développement pour les prochaines années en recentrant bonifiant son offre du côté résidentiel et des espaces verts.

« Le groupe Robin s’est adapté à la situation et a développé l’approche récréotouristique du secteur avec le Colisée Vidéotron et Adrénaline Urbaine. Le nouveau plan directeur donne une nouvelle couleur au District 55 qui proposera une offre différente de celle d’un power center. Ça va avoir un impact positif à l’échelle nationale », affirme le maire.

Par ailleurs, le nombre de permis de rénovation et de construction neuve a explosé dans la dernière année.

» Si les gens de l’aménagement ne s’étaient pas donné les moyens de poursuivre les services d’émission de permis, on aurait été un frein à notre propre développement, note-t-il. Grâce au travail de modernisation de l’approche et de la mécanique pour obtenir un permis, nos émissions de permis ont explosé. C’est parce qu’on a choisi d’être des facilitateurs. Ça va nous amener plus loin. Les gens des autres villes jettent un regard différent sur notre ville. »

En contrepartie, l’attractivité de la ville sur le plan immobilier a contribué à une hausse importante du prix des propriétés et des logements. La crise du logement s’est accentuée dans la foulée. En ce sens, la Ville a mis sur pied un Fonds du logement social pour soutenir des initiatives en la matière.

« Trois-Rivières est devenue un marché attrayant. On veut continuer d’être plus attractif et on va travailler sur la disponibilité de logements. On privilégie une approche axée sur les logements abordables plutôt que le logement social, car c’est plus rapide. Ça fera en sorte qu’on pourra ralentir un peu la crise du logement, indique le maire. Ça fait partie de nos enjeux des prochaines années. Ça doit se faire en cohérence avec la qualité de vie, l’environnement et le développement économique. »

Pour l’année 2022, la Ville devra continuer de travailler avec les entreprises, les commerces et les citoyens pour traverser un autre épisode de pandémie. « Ça fait évidemment encore partie de nos enjeux. On est aussi dans la perspective où on composera avec les impacts de la crise climatique. On doit donc travailler sur la démarche pour réduire notre empreinte et sur les impacts causés par ce qui est en place. »

La gestion de la croissance de la ville fait aussi partie des enjeux dans la mire du maire. « Il faut voir comment faire pour continuer d’évoluer comme ville à partir du désir des citoyens présents et futurs et dans le respect de conditions comme l’environnement, la qualité de vie et le développement économique. Nos actions doivent se faire dans une optique de développement durable », conclut-il.