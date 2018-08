Une année de festivités pour les 50 ans du Cégep

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉDUCATION. Le Cégep de Trois-Rivières célébrera ses 50 ans le 18 août, de 11h à 17h, à l’occasion d’une grande fête citoyenne sur la rue Marguerite-Bourgeoys à laquelle sont conviés tous les anciens diplômés ainsi que l’ensemble de la population.

Au programme: jeux gonflables pour les enfants, mur d’escalade, babyfoot géant, méga parcours, photomaton aux couleurs du 50e et kermesse sportive. Des camions-restaurants et un bar seront aussi sur place. Des visites guidées des deux pavillons seront également proposées.

«En 2018, le Cégep de Trois-Rivières comptera plus de 4000 étudiants et 750 employés. C’est toute une évolution en 50 ans! On recense aussi plus de 50 000 diplômés. L’es étudiants arrivent seuls ici. C’est toute une communauté qui prend les étudiants en charge, du professeur à la personne qui fait le ménage. C’est pour cette raison que c’est important pour nous de souligner cet anniversaire avec l’ensemble de la population», indique Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.

Le 50e anniversaire de l’établissement collégial teintera également toutes les activités régulières qui auront lieu dans la prochaine année. On verra aussi l’inauguration d’un Temple de la renommée en février 2019 où on rendra hommage aux athlètes, entraîneurs et personnes significatives pour les Diablos.

La mise en place d’un budget participatif permettra notamment la présentation d’un collage d’extraits de pièces de théâtre qui sera joué par les étudiants de Théâtre et création médias au printemps prochain.

Une exposition regroupant des œuvres d’anciens diplômés du programme Arts visuels sera également présentée à l’Espace Jeanne-Vanasse du pavillon des Sciences du 18 août au 18 septembre.

Un GPS pour trouver son local de classe

Le Cégep élabore présentement une application pour permettre de communiquer différemment avec ses étudiants. «On a fait un sondage auprès des étudiants, car on ne sait plus comment les rejoindre. On a finalement choisi l’option de l’application. Ils pourront notamment sélectionner le type de contenu qu’ils souhaitent recevoir sous la forme de push», précise M. Gendron.

En plus de présenter des nouvelles concernant l’institution, l’application permettra d’aviser les étudiants d’un cours si le professeur est absent pour la journée, si le Cégep doit fermer ses portes ou encore diffuser une alerte dans un cas d’urgence.

Fait cocasse, l’application disposera aussi d’un outil GPS pour aider les étudiants à trouver leur local de classe. «Plus d’excuse pour arriver en retard à un cours, blague le directeur général. On est parmi les premiers cégeps au Québec à faire ça.»