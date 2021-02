Une année d’activités pour soutenir la lutte contre la sclérose en plaques

La Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie tiendra plusieurs activités de financement tout au long de l’année 2021, sous la présidence d’honneur de Dany Potvin, président de LP Télécom et Télipso.

Un nouveau défi s’ajoute aussi pour collecter des fonds pour l’organisme. Le 26 septembre, les amateurs de course à pied seront invités sur le nouveau parc linéaire des Coteaux à Trois-Rivières et à grimper et dévaler une dizaine d’escaliers du district du Carmel. Plus de 550 marches seront franchies par les coureurs et les marcheurs dans le cadre de ce défi.

«Deux épreuves seront disponibles, dont une qui permettra aux coureurs plus compétitifs de mesurer leur temps pour compléter le défi», précise Dany Potvin.

Après son succès en 2020, la SP Mauricie ramène la campagne Bulles d’eSPoir en collaboration avec Juste des bulles. Les coffrets de trois bouteilles de bulles d’importation privée seront en vente du 19 octobre au 10 décembre. L’an dernier, la campagne avait permis d’amasser 42 000$.

À l’occasion du Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, la traditionnelle Marche de la SP sera de retour dans une formule virtuelle le 30 mai prochain.

«Nous vous invitons à organiser votre propre marche dans votre quartier. Vous pourrez aussi dévoiler les grands moments de votre journée par le biais des médias sociaux via les mots-clics #marcheSP et #stopponslaSP», souligne le président d’honneur.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant au marchesp.ca.

Aussi, la basilique du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap sera illuminée de rouge dans la nuit du 30 et 31 mai en l’honneur des personnes touchées par la sclérose en plaques.

Comme chaque année, A&W tiendra durant tout le mois d’août sa campagne de financement pour la SP. Cela se conclura avec la journée du Teen Burger à laquelle participeront neuf franchisés de la région.

Enfin, la campagne Gâteaux de Noël SP se déroulera, quant à elle, durant les mois de novembre et décembre et se fera auprès des résidences pour personnes retraitées, détaillants et divers marchés de Noël de la Mauricie. Par ailleurs, une collaboration avec le Centre d’action bénévole du Rivage permettra de rejoindre une clientèle moins mobile grâce à son service de popote roulante.

«La sclérose en plaques est une réelle épée de Damoclès qui oblige les personnes touchées à beaucoup de résilience. Il n’existe aucun traitement encore qui guérit la sclérose en plaques. Tous les efforts sont importants. Ensemble, soutenons les gens qui reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques, qui vivent avec la maladie. Démystifions la sclérose en plaques et soutenons le développement des ressources et de la recherche pour vaincre la maladie», conclut Dany Potvin.

La Société canadienne de la sclérose en plaques subventionne la recherche dont l’objectif est de trouver les causes de cette maladie et le moyen de la guérir. La Société de la SP offre également des services aux personnes atteintes de SP ainsi qu’à leur famille.