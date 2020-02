Une allée pour rendre hommage aux Trifluviennes

Le comité de toponymie de la Ville de Trois-Rivières souhaite transformer l’Allée des Commissaires, à Trois-Rivières sur Saint-Laurent, en Allée des Trifluviennes où l’on rendrait hommage à des Trifluviennes qui ont marqué l’histoire de la ville.

«On est sensible à l’enjeu de faire plus de place aux femmes dans la toponymie de la ville pour les prochaines années, en nommant plus de noms de rues pour leur rendre hommage. C’est un défi et il y avait une opportunité avec cette allée. On veut que ce soit un lieu visible, d’où le choix de l’Allée des Commissaires», explique Pierre-Luc Fortin, président du comité de toponymie de la Ville de Trois-Rivières.

L’allée, qui s’avère être une sorte de prolongement de la rue des Commissaires, est présentement occupée par une fontaine, des sculptures et plusieurs bancs. Comme elle est faite en pavée, l’idée serait d’intégrer des plaques, à travers le pavé, pour inscrire le nom de Trifluviennes qui ont marqué l’histoire, ainsi qu’une courte note biographique.

«C’est un lieu d’importance et central à Trois-Rivières. Il attire de nombreux marcheurs. On peut s’approprier ce lieu et désigner un certain nombre de femmes la première année et progresser d’une année à l’autre», précise M. Fortin.

Le choix des femmes honorées suivrait les mêmes critères que pour le nom d’une rue, notamment le fait que la personne doit être décédée depuis au moins un an. Notons que le fait qu’une femme soit honorée dans une future Allée des Trifluviennes n’empêcherait pas une rue de porter son nom également.

Pour l’instant, le comité de toponymie municipal n’a pas encore regardé les noms potentiels qui pourraient se retrouver sur l’Allée des Trifluviennes. Le comité de toponymie doit encore travailler le concept et déterminer certaines démarches mécaniques dans le projet, notamment en ce qui a trait aux plaques commémoratives.