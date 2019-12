Une aide financière pour les initiatives touchant la sécurité alimentaire

La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle dispose d’une enveloppe de 268 950$ par année jusqu’en 2023 pour soutenir des projets visant à favoriser la sécurité alimentaire des personnes ou des communautés en situation de vulnérabilité.

Ce nouveau soutien financier, obtenu dans le cadre du déploiement du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale permettra la réalisation d’initiatives ayant un impact sur les déterminants collectifs de la sécurité alimentaire, tels que l’accès économique et physique aux aliments sains, le système alimentaire sain, durable et équitable, ainsi que les conditions de vie ayant un impact sur le pouvoir d’achat des personnes ou communautés en situation de vulnérabilité.

En plus de viser les organismes à but non lucratif, les entreprises d’économie sociale, les organismes municipaux et les milieux scolaires, les initiatives des citoyens sont également encouragées. La nature des projets peut être très diversifiée, allant d’un jardin collectif à un marché ambulant, en passant par des paniers de légumes ou une épicerie communautaire.

Les personnes et organismes intéressés à soumettre un projet sont invités à contacter Mme Tania Hurtubise-Forget, organisatrice communautaire à la DSPRP, par courriel à tania.hurtubise-forget@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 751-8511, poste 2351.

La date limite de soumission de projets pour l’année 2019-2020 est le 28 février 2020.