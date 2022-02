Une aide financière pour le démarrage de nouveaux services de garde éducatifs en milieu familial

Dans l’objectif d’augmenter rapidement le nombre de places disponibles en services de garde sur le territoire, le milieu trifluvien se mobilise pour lancer un programme novateur qui vise la création rapide de nouveaux services de garde éducatifs en milieu familial reconnus par le gouvernement.

Dès maintenant, les personnes qui ouvriront un service de garde en milieu familial reconnu par le ministère de la Famille sur le territoire de Trois-Rivières auront droit à un montant de 8100 $ pour rembourser les différents frais liés au démarrage, comme l’achat de matériel éducatif, l’acquisition de mobilier ou l’aménagement de leur cour extérieure.

Le programme Propulsion services de garde en milieu familial est doté d’une enveloppe de 546 000 $ sur deux ans grâce à la contribution des députés Jean Boulet, Sonia LeBel et Simon Allaire via leur budget discrétionnaire, de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières.

« Nos employeurs veulent recruter des employés. En parallèle, il y a des gens chez eux qui veulent aller sur le marché du travail, mais qui n’ont pas de garderie pour leur enfants. On a décidé de prendre ce problème à notre façon. Le modèle que l’on met en place existait déjà ailleurs, mais on l’a adapté à notre réalité », indique le maire Jean Lamarche.

Cela devrait permettre de soutenir le démarrage de 60 milieux de garde familiaux reconnus dans les deux prochaines années.

« En lançant le programme Propulsion, nous rendons la profession de responsable d’un service de garde plus attractive et ça vient s’inscrire, aussi, dans la campagne d’attractivité », ajoute-t-il.

Les candidats intéressés sont invités à communiquer avec l’un des deux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial sur le territoire trifluvien, soit le CPE Le Cerf-Volant (Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap) et le CPE Les Petits collégiens (Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest et Pointe-du-Lac). Ils recevront un accompagnement personnalisé afin de faciliter le processus de reconnaissance et auront également droit gratuitement à différents services, comme du soutien administratif, de la formation et l’animation d’activités éducatives.

Environ 360 places de garde en milieu familial ont déjà été allouées par le Ministère pour le territoire de la ville de Trois-Rivières, mais les personnes intéressées à démarrer un projet se manifestent au compte-goutte auprès des bureaux coordonnateurs.

« On souhaitait une solution à court terme et il est plus rapide de créer des places en milieu familial.Au-delà de l’incitatif financier pour le démarrage, on les accompagne pour faciliter le développement de leur milieu, notamment avec un soulagement administratif. On va prendre les gens par la main pour les soutenir dans le processus », souligne Pierre-Philippe Foucher, directeur général du CPE/Bureau coordonnateur Les Petits collégiens.

« Les motivations liées à l’ouverture d’un service de garde en milieu familial sont multiples, mais ce que nous entendons le plus souvent, c’est que les responsables apprécient passer du temps de qualité avec leurs tout-petits, en plus de contribuer au développement d’autres enfants. Les revenus générés peuvent aussi être intéressants : ils peuvent atteindre 68 000 $, avant les frais d’opération », note-t-il.

Notons qu’une formation gratuite de 60 heures sur le développement des enfants, la sécurité et la salubrité alimentaire est requise pour les nouvelles responsables d’un service de garde en milieu familial.

Par ailleurs, un montant de 135 000$ sera alloué pour encourager les responsables de services de garde en milieu familial existant depuis plus de sept ans. Une centaine de responsables seront admissibles à ce volet qui inclut un soutien administratif ou éducatif du bureau coordonnateur d’une valeur de 1000 $ et des cartes cadeaux.

Pour en savoir plus : www.milieufamilialtroisrivieres.com