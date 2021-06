Une aide financière d’urgence accordée au Domaine scout St-Louis-de-France

La Ville de Trois-Rivières accorde une aide financière d’urgence de 10 000$ au Domaine scout St-Louis-de-France afin de soutenir l’organisme dans les opérations de nettoyage du terrain qui a été lourdement endommagé à la suite de la rafale du 8 juin.

Rappelons que plus de 3000 arbres ont été cassés, et même déracinés dans certains cas. C’est près de 20 % de la forêt du site qui a été endommagée. Par ailleurs, la moitié des plateaux d’activités sont inutilisables et la grande majorité des chemins sont complètement bouchés par de nombreux arbres.

« Notre premier réflexe a été de vouloir leur fournir des employés pour leur donner un coup de main, mais il a fallu changer de plan, car les employés des Travaux publics sont débordés. Il n’y a pas que là que des dommages ont été répertoriés. Quand on évalue la somme de travail à réaliser, on en a pour plusieurs mois. Cette aide financière va donner l’opportunité au Domaine scout de traiter avec des entrepreneurs pour les aider à nettoyer le site », explique le maire Jean Lamarche.

Plus tôt cette semaine, une campagne de sociofinancement a également été mise sur pied pour venir en aide au Domaine scout St-Louis-de-France. L’objectif est d’amasser 50 000 $ pour payer une partie des frais de nettoyage et de réparation.

Les Travaux publics débordés

L’équipe des Travaux publics de la Ville de Trois-Rivières se consacre depuis plusieurs jours à répertorier les dommages causés par la tempête et à intervenir sur le terrain.

« On en a pour une bonne partie du mois de juillet pour libérer les emprises de rue partout où il y a des branches. Après, on va dans les parcs. Tout notre personnel est complètement dédié à intervenir sur les lieux publics. On ignore encore le nombre d’arbres affectés par la tempête. Pour l’instant, on intervient sur ce qui est le plus pressant », souligne Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics.

D’ailleurs, pour faciliter les corvées de nettoyage et le ramassage des branches, la Ville met des conteneurs à la disposition de sa population. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le service à la clientèle 311 pour en faire la demande. Déjà, la Ville a répondu à 68 demandes en ce sens.

« On prend le temps de demander la raison du besoin du conteneur, car on tient à faire la distinction entre les conteneurs destinés aux branches et ceux servant à recueillir des débris reliés à des inondations de sous-sol, car on souhaite revaloriser les branches et c’est impossible quand les branches sont souillées par des matériaux de construction. Il est donc important de ne pas mélanger les deux dans un même conteneur », insiste M. Lachance.

La tempête du 8 juin a entraîné une accumulation de 50 mm de pluie en 45 minutes. « Il n’y a pas un réseau qui peut supporter une pluie de cette ampleur », indique le maire Jean Lamarche.

(En collaboration avec Audrey Leblanc)