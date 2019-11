Une aide de 2,4 M$ pour accueillir Produits d’acier Hason

Le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi d’une aide financière de 2 492 595$ à l’Administration portuaire de Trois-Rivières pour la création d’un tout nouvel entrepôt. Ce dernier permettra à Produits d’acier Hason de s’y installer, ce qui devrait générer une quarantaine d’emplois de qualité.

Le Port de Trois-Rivières avait fait l’acquisition de terrains situés sur la rue Bellefeuille, entre le boulevard des Récollets et la rue Père Daniel. Une première entreprise s’y installera dès la fin novembre.

«C’est un grand plaisir pour nous de s’installer à Trois-Rivières. C’est une ville en pleine croissance et orientée vers l’innovation et le développement. Aujourd’hui, Hason est reconnue mondialement comme une entreprise fiable et livrant des pièces durables de grande qualité. On est fier, en plus que nous avons déjà deux importants mandats qui se mettront en branle dès décembre», a commenté Denis Blain, président-directeur général chez Produits d’acier Hason.

«Notre arrivée permettra la création d’emplois spécialisés et la collaboration avec Emploi Québec va grandement nous aider. Merci au support de la Ville, mais aussi au support du Port de Trois-Rivières. On parle d’un investissement de près de 5 M$ qui va engendrer des retombées économiques de 1 M$ à 1,5M$ auprès des entreprises locales.»

L’aide financière de 2 492 595$ servira à l’aménagement d’un espace d’entreposage extérieur, d’un hangar polyvalent et d’un entrepôt pour équipements surdimensionnés. Hason pourra donc exploiter une unité de réception, d’entreposage et d’assemblage pour ses produits avant d’en faire l’exportation outre-mer.

«On est fier de ce partenariat avec Produits d’acier Hason», a lancé Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières. «On est content qu’elle vienne s’installer à Trois-Rivières. Ça fait deux ans qu’on travaillait sur ce projet et pour nous, c’est fête aujourd’hui. En 2016, le Port, la Ville, IDÉ (Innovation et développement économique Trois-Rivières) et le gouvernement ont mis en place un plan pour le Port visant à améliorer le développement économique et Hason est la première entreprise à s’installer dans cette zone.»

«C’est un défi constant d’attirer des entreprises et c’est un premier jalon pour notre stratégie maritime. On parle d’un entrepôt de 1800 m2 et de création d’emplois de qualité», a pour sa part laissé tomber François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable e la région de l’Estrie.

L’aide financière est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime, qui vise à favoriser les investissements dans un souci de compétitivité et de développement durable.