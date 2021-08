Une adolescente manque à l’appel

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver une adolescente qui manque à l’appel.

Laury St-Pierre âgée de 16 ans, a quitté son lieu de résidence le lundi 16 août dernier en direction de la clinique de vaccination de la bâtisse Industrielle, mais n’est pas revenue à son domicile. Des recherches préliminaires n’ont toutefois pas permis de la localiser.

Laury mesure 1,65 m et pèse 100 kg, elle a les cheveux longs châtains et les yeux pers. Elle serait vêtue d’un chandail ouaté avec inscription » Zoo York « , d’un short noir et orange ainsi que des chaussures blanches avec flammes vertes, de marques » Vans « . Elle pourrait se trouver en compagnie d’un jeune homme âgé de 19 ans.

Les deux auraient été aperçus à proximité du commerce IGA sur la rue Thibeau, secteur Cap-de-la Madeleine, le mardi 17 août en soirée.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant permettre de localiser la jeune fille peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 # 6.