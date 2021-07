Une accréditation pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite

L’organisme BAIL-Mauricie a développé une accréditation facilitant les déplacements des personnes à mobilité réduite dans la région. Ainsi, la Passe Bail certifie que l’établissement répond à certains critères d’accessibilité. À Trois-Rivières, ce sont près de 1 000 commerces qui ont reçu l’accréditation.

« Notre équipe évalue chaque année l’accessibilité des différents lieux publics de la région pour répertorier sur notre site web tous ceux qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On s’est rendu compte que la vignette bleue est souvent utilisée même si le commerce n’est pas tout à fait accessible. Pour remédier à ça, on a trouvé une solution de remplacement à la vignette bleue, en tenant compte des normes en vigueur », explique Judith Bastien de l’organisme BAIL-Mauricie.

Avec la Passe Bail, l’organisme franchit un premier pas vers une plus grande participation en société et une plus grande autonomie des personnes vivant avec un handicap. « Il y a près de 1 000 lettres qui ont été postées pour féliciter les commerçants accessibles, avec la vignette à mettre dans leur vitrine », soutient Mme Bastien.

De ce nombre, 965 sont des commerçants trifluviens. « On veut étendre ça à la région de la Mauricie. On y va étape par étape, précise Mme Bastien. Très bientôt, on enverra une lettre avec des recommandations dans les lieux publics qui ne sont pas tout à fait accessibles. Parfois, il ne manque pas grand-chose. On va aussi pouvoir les aider à se rendre accessibles en corrigeant de petites choses comme des seuils de porte trop hauts et l’absence de barres d’appui dans les salles de bain. »

Somme toute, l’organisme BAIL-Mauricie constate qu’un bon bout de chemin a été fait au cours des dernières années pour rendre les lieux publics accessibles aux personnes à mobilité réduite. « Il y a 10 ans, sur les quelque 3 000 commerces de Trois-Rivières, il y en avait environ 200 qui étaient accessibles. Maintenant, c’est près de 1 000. C’est une belle amélioration », souligne François Dubois, membre du conseil d’administration de BAIL-Mauricie.

Pour obtenir la Passe Bail, il faut respecter les critères que voici : un parcours sans obstacle pour accéder au commerce (trottoir, stationnement, etc.), avoir une porte d’entrée d’une largeur minimale de 32 pouces, avoir une rampe d’accès pas trop abrupte et avoir un stationnement réservé bien identifié à proximité. De plus, lorsque cela s’applique, il faut avoir une salle de bain et une salle d’essayage adaptées ainsi qu’un ascenseur.