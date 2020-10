Une 5e Rôtisserie Pizzéria Royal verra le jour

Fermé depuis 2015, l’ancien Poulet Frit Kentucky (PFK), sur l’avenue Saint-Marc, à Shawinigan, rouvrira au cours des prochaines semaines sous la forme d’un nouveau restaurant. Propriétaire de quatre Rôtisserie Pizzéria Royal à Trois-Rivières, Gilles Laroche viendra ouvrir une 5e franchise à Shawinigan.

Pour le restaurateur qui œuvre dans le domaine depuis 25 ans, il s’agit d’un investissement de près d’un demi-million$.

«Je pense qu’il y a de la place pour un nouveau établissement comme le mien à Shawinigan. Vous avez un bon maire qui travaille pour le développement de la ville et j’ai confiance», souligne Gilles Laroche qui prévoit ouvrir ses portes vers la fin de l’année ou au début 2021.

«Le bâtiment est encore en bon état. On va faire des rénovations pour le mettre au goût du jour», poursuit-il. Rôtisserie Pizzéria Royal (rotisseriepizzeriaroyal.com) se spécialise évidemment dans toutes les déclinaisons de repas de poulet et de pizza mais aussi de côtes levées, brochettes, pâtes, etc.

La COVID-19 n’a pas refroidi ses ardeurs puisque dit-il, sa chaîne de restaurant se spécialise dans le service au comptoir et la livraison. «On va avoir une petite salle à manger pour accommoder», explique Gilles Laroche qui fait sa marque à Trois-Rivières en offrant des promotions régulières à tous les mois.