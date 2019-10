Un VUS décapotable sans porte ni toit chez Mitsubishi

Avez-vous déjà envisagé de faire un trajet hors route avec un modèle sans porte, ni toit et un groupe motopropulseur qui combine une turbine et quatre moteurs électriques. Mitsubishi l’a fait et l’a même baptisé le MI-Tech pour Mitsubishi intelligent Technology. Mais avant de vous diriger chez un concessionnaire, sachez qu’il s’agit d’un concept qui ne verra jamais le jour, mais qui démontre la direction que veut prendre la marque dans les prochaines années. Mitsubishi a déjà annoncé que seuls les VUS feront partie des modèles du futur, mais ne veut pas abandonner ses gênes sportifs et on voit à travers ce concept un style très agressif dans la présentation, une ligne qui semble découper au couteau. Le style général est compact et large sans toit ni porte, les rivières à haute vitesse dans le bois sont à éviter. L’intérieur est très techno avec un affichage tête haute plein écran.

Sous le capot, le MI-Tech est alimenté par quatre moteurs, chacun contrôlant une roue individuelle. Cela lui permet de régler la puissance avec précision dans les réglages hors route. Il s’agit d’un hybride rechargeable qui produit de l’électricité lorsque le moteur de la turbine est à plat. Mitsubishi a opté pour la turbine en raison de sa puissance élevée, de sa petite taille, de son fonctionnement en silence et du fait qu’elle peut fonctionner avec n’importe quel liquide combustible.

Si une telle technologie n’est pas disponible sur le marché en ce moment (Mitsubishi ne dispose pas d’une turbine prête pour la production) il est permis de regarder dans le futur et de pouvoir imaginer un véhicule tout terrain électrique à turbine avec des capacités de franchissement équivalente à un Jeep Wrangler dans un complet respect de l’environnement.

