À quelques jours du vote, l’Action civique de Trois-Rivières dresse un bilan positif de sa toute première campagne électorale.

La formation politique a émis plus d’une dizaine de propositions, dont le déploiement de 500 emplois dans le secteur sud du Cap-de-la-Madeleine et la demande d’études indépendantes sur le taux de taxation.

« Je suis extrêmement fier de cette campagne qui se termine et je sens les gens enthousiastes face à l’arrivée de notre formation politique. J’ai la conviction que notre parti a pris des engagements crédibles pour le bien des Trifluviens et Trifluviennes. Je crois que nous allons causer une surprise dimanche soir », lance Jean-Claude Ayotte, chef de l’Action civique de Trois-Rivières et candidat au poste de conseiller du district des Carrefours.

L’une des mesures phares de l’Action civique est la mise sur pied de 14 conseils de district bénéficiant chacun d’un budget annuel de 100 000$. Pour le parti politique, les conseils de district sont un moyen très efficace d’impliquer et d’informer les citoyennes et citoyens des différents quartiers de la ville. Sécurité routière, amélioration et entretien des parcs, problématique de déneigement, sont quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés.

« Nous souhaitons être un parti de propositions et non d’opposition, insiste M. Ayotte. Nous avons fait une campagne à l’image de notre formation politique, c’est-à-dire professionnelle et responsable. Nous nous sommes affichés, nous sommes allés à la rencontre des gens, notre programme a été diffusé sur nos différentes plateformes, dont notre tout nouveau site internet www.ac3r.ca . De plus, nous avons tenu des points de presse et acheminé plusieurs communiqués aux médias afin d’informer la population de nos propositions et de nos préoccupations. Les Trifluviennes et Trifluviens ont compris qu’un vote pour l’Action civique, c’est un vote pour le changement et la rigueur dans les affaires de la ville. »