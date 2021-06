Un ver d’oreille de QW4RTZ pour une meilleure sécurité routière

En collaboration avec le groupe QW4RTZ, la Ville de Trois-Rivières déploie une ambitieuse campagne de sensibilisation pour la sécurité routière.

Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les usagers en rappelant les obligations de tout un chacun est au nombre des objectifs poursuivis par l’initiative.

C’est un vidéoclip coloré et avec une touche humoristique du quatuor trifluvien QW4RTZ qui est la pièce maîtresse de la campagne. À travers les paroles, on y évoque notamment l’importance du respect dans les interactions entre usagers et le fait que tous ont leur place sur la voie publique.

En plus du vidéoclip déployé sur les médias sociaux et de la bande audio qui circulera à la radio, de l’affichage et des panneaux expliquant les nouveaux aménagements complèteront la campagne.

À la Direction de la police de Trois-Rivières, on souligne que la principale cause des collisions impliquant un cycliste ou un piéton est attribuable à l’inattention des conducteurs.

« Lors des consultations sur la sécurité routière, la population était unanime : il devait y avoir davantage de communication. La présente campagne exauce ce souhait et nous sommes heureux de l’avoir fait avec QW4RTZ, un groupe de chez nous », affirme le maire Jean Lamarche.

Cette initiative s’ajoute à plusieurs autres interventions, dont le marquage au sol pour désigner des bandes cyclables, l’aménagement d’îlots centraux et de feux de circulation, ainsi que le réaménagement d’une partie du boulevard Jean-XXIII, de l’intersection du boulevard des Récollets et de la rue Bellefeuille, de la rue Sainte-Marguerite au coin de la rue des Coopérants.

Par ailleurs, les piétons pourront profiter d’un passage piétonnier amélioré sur le boulevard des Forges, près de la rue Baril. Les piétons désirant traverser l’artère pourront activer un système lumineux sur la zone à traverser. « La vigilance de l’automobiliste sera ainsi augmentée quand une personne va s’engager sur le passage piétonnier », précise Pierre Montreuil, conseiller du district du Carmel et président du comité sur la mobilité durable à la Bille de Trois-Rivières.