Un véhicule électrique à venir chez Mazda

Oslo- Norvège. Même si Mazda a fait ses premiers pas dans le monde des voitures électriques au Japon, elle n’a jamais produit à grande échelle un véhicule 100% électrique. C’est en 2020 que le constructeur d’Hiroshima va se lancer dans l’aventure. Pour nous donner un avant-goût de ce modèle, Mazda a choisi la Norvège, où plus du 50% du parc automobile est électrique, pour faire connaissance avec ce nouveau venu. Notre essai était toutefois assez particulier. Notre modèle d’essai était un prototype. Le modèle est un CX30 e-PTV (electric Prototype Technical Vehicle). En deux mots, cela veut dire que le groupe électrogène que nous avons essayé est assez proche du modèle de production, mais toujours en développement, donc les spécifications peuvent changer. Pour ce qui est du CX30, il s’agit d’un mulet. Le véritable véhicule électrique de Mazda sera dévoilé le 23 octobre prochain au Salon de l’auto de Tokyo. L’information que nous pouvons donner est donc assez limitée. Difficile de parler design, volume, convivialité on configuration intérieure. Nous allons donc vous donner ce que nous savons à propos du véhicule et de la philosophie qui sera mise de l’avant par Mazda.

Une approche singulière

Depuis des années Mazda injecte un plaisir de conduire à tout ce qu’elle construite et travaille à créer une symbiose entre l’homme et la machine. Cette approche devait demeurer pour la création d’un véhicule électrique. La création d’un modèle exigeait donc une longue réflexion, car par définition un véhicule électrique est6 en général lourd et peu convaincant au chapitre de la conduite. L’approche batterie a donc suscité une approche différente. Cette batterie qui va servir de base au véhicule Mazda sera une batterie de 35,5 kWh. Utiliser sous le plancher du véhicule et intégrée au châssis, elle permet une rigidité structurelle supérieure et un poids contenu. Elle va développer 105 kW (142 chevaux) et 195 lb-pi de couple. L’idée derrière la production d’une pile plus petite que bien des concurrents offre, selon Mazda, plusieurs avantages. Mazda veut d’une part diminuer son empreinte écologique en produisant une plus petite pile qui requiert moins de matériel tant pour son extraction que son démantèlement une fois la vie utile de la batterie terminée. Un plus petit format de batterie est aussi plus léger ce qui permet aux ingénieurs de Mazda d’offrir un véhicule plus léger et plus agréable à conduire.

Le Jimba Ittai

Cette philosophie de Mazda consiste à faire corps avec la voiture. À faire d’un véhicule le prolongement de soi-même. Faire en sorte que la conduite soit plus naturelle. Toutes ces théories semblent un peu abstraites à première vue, mais Mazda voulait ainsi éliminés plusieurs défauts qui se sont le lot de la majorité des véhicules électriques. Mazda a travaillé fort pour instaurer un système de freinage régénératif plus intuitif. Il y a aussi un système de vectorisation du couple pour une meilleure tenue de route et Mazda a même ajouté un bruit de moteur qui passe par les enceintes acoustiques et ajoute un plaisir sensoriel à l’expérience.

Et sur la route

Mazda avait installé son nouveau électrogène à bord d’un CX 30 en prenant la peine de spécifier que ce modèle ne sera pas celui qui va être offert en formule électrique. Il s’agissait d’un e-PTV (electric Prototype Technology Vehicle). La forme définitive du véhicule sera présentée au Salon de l’auto de Tokyo. Les responsables de Mazda avaient préparé un circuit d’environ 40 km sur de petites routes sinueuses en banlieue d’Oslo. Nous n’irons pas par quatre chemins, ce véhicule électrique est le plus dynamique et le plus intéressant que nous avons conduit à ce jour. Mazda a trouvé la bonne recette pour offrir un réel plaisir de conduire, un freinage naturel qui n’applique pas les freins dès que vous levez le pied de l’accélérateur et un petit son qui vous donne presque l’impression de conduire un moteur à essence. C’est très discret, mais efficace. D’un point de vue dynamique, Mazda peut dire mission accomplie. Il s’agit d’un prototype, il y a encore beaucoup d’ajustement à faire, mais la première impression est excellente. Un seul bémol et il est de taille. Le moteur perd sa vitalité à plus de 100 km/h. La puissance limitée ne donne pas l’élan qu’il faut pour faire un dépassement prompt à plus de 100 km/h. Phénomène que nous avons pris le soin de souligner aux gens de Mazda qui nous ont répondu que les ingénieurs travaillent sur cet aspect. Souhaitons que le modèle de production aura plus de souffle.

Autonomie limitée en plusieurs versions

Si les nouvelles sont bonnes au chapitre de la conduite, elles le sont moins en ce qui concerne son rendement. Les chiffres finaux pour l’autonomie n’ont pas été dévoilés, mais il faut s’attendre à environ 200 km dans de bonnes conditions. Mazda suit le raisonnement de bien d’autres constructeurs qui estiment que plus de 50% des gens font moins de 80 km par jour et que 200 km va suffire à tous les besoins. Mazda poursuit en expliquant que dans le but de créer un véhicule dynamique, une pile trop lourde va nuire au à la tenue de route et que finalement comme nous l’avons signalé plus tôt une plus petite pile va laisser une plus petite empreinte écologique. Bien que valable en théorie, cette approche ne sera pas perçue par tous comme une bonne idée. La majorité des modèles électriques qui arrivent sur le marché offrent près de 400 km. Présentée un modèle de 200 km sera un handicap. Mazda a aussi laissé savoir que le modèle présenté sera à roues motrices avant, pas de rouage intégral, un autre point qui ne joue pas en faveur de Mazda. Finalement, il y aura plusieurs versions de ce modèle allant du simple hybride en passant par le tout électrique. Mazda a laissé savoir qu’un petit moteur rotatif va servir de prolongateur d’autonomie pour les modèles hybrides. Son format va varier en fonction du modèle. Il sera plus gros dans les modèles hybrides conventionnels et plus petits dans les modèles branchables.

Conclusion

Il est encore un peu tôt pour porter un jugement sur un prototype. Il faut toutefois souhaiter que Mazda va réussir à améliorer l’autonomie et donner plus du punch au-delà des 100 km/h. Au volant, c’est très réussi, la dynamique est le point fort de notre essai.

Forces

Conduite dynamique

Freinage progressif

Tenue de route

Faiblesses

Autonomie limitée

Pas de puissance à plus de 100 km1h

L’article Un véhicule électrique à venir chez Mazda est apparu en premier sur Benoit Charette.