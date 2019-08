Un troisième vainqueur différent en Super production challenge

La dernière journée de courses s’est amorcée avec les bolides de la Super production challenge. Jacques Gravel s’est emparé de la tête dès les premiers instants devant Éric Hochgeschurz et Patrick Michaud.

Gravel a éprouvé des problèmes au tour suivant, ouvrant la porte à Hochgeschurz et Michaud. Yves Bédard roulait en 3e place. Rappelons que Gravel avait remporté la première épreuve du week-end. Le Trifluvien Marc Héroux était 4e, tandis que le vainqueur de la deuxième course, Kurt Wittmer, occupait la 7e place après six tours.

Bédard est venu ravir la 2e place à Michaud au 10e tour. Héroux allait quant à lui se payer Michaud au 16e tour, s’offrant un espoir de podium. Malheureusement pour lui, sa voiture est partie en fumée au tour suivant.

Roulant 11e, Crystel Charest a percuté un mur de pneus avec un peu moins de 5 minutes à écouler. L’épreuve s’est terminée derrière la voiture de sécurité.

Hochgeschurz y est allé d’un parcours sans faute, tandis que Bédard et Michaud ont complété le podium.

Pour ce qui est des autres pilotes de la région, Jimmy Brière (Trois-Rivières) a terminé au 16e échelon, Gabriel Lacombe (Trois-Rivières) 10e, Daniel Blanchette (Bécancour) 8e et Mathieu Legris (Shawinigan) 17e.

Épreuve #1 https://www.lhebdojournal.com/super-production-challenge-jacques-gravel-lemporte-un-trifluvien-termine-5e/

Épreuve #2 https://www.lhebdojournal.com/super-production-challenge-au-tour-de-kurt-wittmer-de-samuser/