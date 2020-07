Un Trifluvien recherché arrêté en Colombie-Britannique

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de Trois-Rivières et l’équipe de répression des délinquants prolifiques, alias POST de la GRC de Burnaby, ont procédé à l’arrestation de Simon Castonguay en Colombie-Britannique.

Ce dernier a été arrêté le 10 juillet dernier par l’équipe POST (Prolific Offender Suppression Team) de la GRC de Burnaby en vertu d’un mandat d’arrestation pancanadien.

Rappelons que cet individu avait été accusé, le 2 juillet 2019, entre autres, d’avoir amené une personne de moins 18 ans et une personne de plus de 18 ans à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution, principalement entre les mois de janvier 2018 et de mars 2019. Le 29 décembre dernier, il avait quitté son lieu de résidence prescrit par la Cour.

Il a été conduit au centre de détention de Trois-Rivières ou une comparution vidéo est prévue ce matin pour la suite des procédures.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.