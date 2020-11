Un Trifluvien décroche un contrat avec François Pérusse

Le Trifluvien Anthony Hamelin a réalisé et monté un vidéoclip faisant la promotion du nouvel «Album du peuple» de François Pérusse.

Le tournage s’est déroulé sur deux jours en octobre. Des scènes ont été tournées à divers endroits à Trois-Rivières, dont au Domaine scout St-Louis-de-France. Les scènes avec M. Pérusse ont quant à elles été tournées à Sainte-Julie.

«C’est sa boîte de production, Zéro musique, qui m’a approché vers la fin août-début septembre, raconte le réalisateur. J’avais déjà travaillé avec cette boîte dans le passé. J’avais fait des publicités pour Korine Côté et le DVD d’Alexandre Barrette, deux artistes qui font affaire avec Zéro musique.»

«J’ai eu une première rencontre avec François à son studio où on a discuté du projet, ajoute ce dernier. Il a apporté ses idées et moi, les miennes. C’était cool. C’est une personne très agréable. J’étais curieux de voir comment il travaille, c’est un vieux routier dans le domaine et j’étais content de voir son studio et sa façon de travailler.»

Homme-orchestre de la vidéo, M. Hamelin croit que c’est sa polyvalence qui lui a permis de décrocher le contrat. «Ça tombait à point pour moi, admet-il. C’était un projet inespéré en ces temps de pandémie et je suis vraiment content qu’on ait pensé à moi. C’était super plaisant et j’espère que j’aurai la chance de travailler de nouveau avec François Pérusse.»

Pour visionner la vidéo : https://bit.ly/2HBPyPb