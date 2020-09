Un Trifluvien de plus à Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont acquis l’espoir de premier plan Anthony Bédard (Avec un choix de 4e ronde en 2021) de l’Armada de Blainville-Boisbriand en retour des choix de 3e ronde en 2021 (Acadie-Bathurst) et de 2e ronde en 2023.

Bédard, âgé de 17 ans, est un produit des Estacades de Trois-Rivières et fut le 23e choix au total de la séance de sélection de 2019 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 42 matchs lors de la saison 2018-2019, il avait récolté 38 points, dont 23 buts. La saison dernière, il a obtenu 9 points en 16 matchs au niveau Midget AAA et il a marqué un but en quatre parties avec l’Armada. De plus, en février 2019, il était membre de l’équipe du Québec qui a remporté la médaille d’or aux Jeux du Canada.

«Anthony (Bédard) est un joueur local avec un énorme potentiel. C’est un gars qui apporte beaucoup d’énergie et de hargne autour du filet adverse. Il complétera très bien notre groupe d’attaquants», explique le directeur général, Martin Mondou.

Calendrier 2020-2021

Les Cataractes entameront leur 52e saison le 2 octobre 2020. Pour l’occasion, l’équipe rendra visite aux Saguenéens de Chicoutimi. Le premier match à domicile est prévu la semaine suivante, le 9 octobre, face à l’Océanic de Rimouski.

Toutes les parties de la saison régulière seront disputées à l’intérieur des divisions composées de six équipes, ce qui ajoutera du piquant à quelques-unes des meilleures rivalités du circuit. De plus, en raison du calendrier écourté, 83% des parties seront jouées lors des fins de semaine.