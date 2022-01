Un Trifluvien avec les Cats

La période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) s’est terminée jeudi, sur le coup de midi, et le directeur général des Cataractes de Shawinigan, Martin Mondou, a été passablement actif depuis la mi-décembre.

D’abord, le directeur général a mis la main sur un Trifluvien, soit le défenseur Loris Rafanomezantsoa (19 ans), en plus d’un choix de 3e ronde en 2022 (Québec). Pour obtenir ses services des Saguenéens de Chicoutimi, Mondou a dû se départir de son choix de 1ère ronde en 2022.

« Loris, à son année de repêchage, on ne voulait vraiment pas l’échapper. C’est un gars local qu’on aimait beaucoup. Il cadrait dans ce qu’on voulait. Oui on a donné un choix de première ronde, mais on a récupéré un choix de 3e ronde. C’était une valeur raisonnable pour améliorer notre défensive », indique Martin Mondou.

Les Cats ont aussi été en mesure de mettre la main sur un élément offensif avec Pierrick Dubé, du Drakkar de Baie-Comeau. Refusant de se joindre au Drakkar, Dubé a eu la chance de disputer 10 matchs avec les Lions de Trois-Rivières, dans le ECHL. Il avait amassé 4 points. En retour, Shawinigan a laissé aller le vétéran défenseur de 20 ans Marc-Antoine Pépin, natif de Bécancour, et un choix de 3e ronde en 2022.

« Dubé a été très bon avec les Saguenéens l’an passé dans les séries et il a une certaine connexion avec notre chambre, alors c’était important pour nous. Pour Marc-Antoine, c’était le prix à payer pour un joueur clutch à l’attaque. Dans sa game, Marc-Antoine a des qualités offensives indéniables, mais il devait travailler sur sa game défensive et pour nous, c’était une lacune pour notre groupe en général. C’est le point sur lequel on devait améliorer notre équipe », ajoute M. Mondou.

Le retour sur la glace des Cataractes est prévu pour le 21 juin, à domicile, face à Chicoutimi.