Un tournoi de dekhockey au profit du Climatisation Cloutier

DEKHOCKEY. L’organisation du Climatisation Cloutier, formation de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, tiendra la première édition de son tournoi de dekhockey le 11 août prochain. Le tournoi de type «Masse salariale» se tiendra sur les surfaces de dekhockey situés tout près de l’aréna Jean-Guy Talbot, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Les intéressés sont invités à créer leur équipe le plus rapidement possible dans une des sept classes (Féminines, Masculines ou mixtes). Il y aura bien sûr des bourses pour les gagnants, ainsi que des cadeaux pour les finalistes. Le coût d’inscription est de 45$ par joueur.

Afin de récompenser les capitaines qui mettent beaucoup de temps afin de trouver des joueurs pour bâtir des équipes, leur inscription sera gratuite.

Sur place, il y aura un service de bar et de restauration, la présence de joueurs et de membres de l’organisation du Climatisation Cloutier et des kiosques d’information pour des billets de saison, le tout agrémenté de musique d’ambiance.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Fabien Dubé au 819-269-5026 ou par courriel au baronssenior@outlook.com. La réglementation qui sera appliquée pour le tournoi sera la même que celle appliquée lors des tournois Coupe Dek 92.