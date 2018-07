Un tournoi de basketball au parc Sainte-Marguerite

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

BASKETBALL. Le parc Sainte-Marguerite sera l’hôte d’un tournoi amical de basketball le 3 août à compter de 15h.

C’est à l’initiative du conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, et de la Démarche des premiers quartiers que se tiendra cet événement.

«On travaille beaucoup sur le terrain avec les citoyens, les conseillers et les fonctionnaires de la ville. Dany Carpentier nous disait à quel point le terrain de basketball est utilisé ici. Il y a toujours des gens. On se demandait si on pouvait le faire connaître davantage et si on pouvait faire venir les gens de Trois-Rivières dans Sainte-Marguerite, un autre des premiers quartiers de la ville. C’est Dany qui a proposé un tournoi de basketball», explique Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers.

Les matchs se joueront à trois contre trois avec un joueur de rechange. Chaque partie durera 15 minutes. Une finale sera également jouée en fin de journée.

«Déjà, on voit des gens qui en sollicitent d’autres et qui se préparent une équipe. En plus de faire découvrir l’un des premiers quartiers, cette activité encourage les saines habitudes de vie. Ça se veut un tournoi amical destiné à tous les calibres de jeu. On veut que ce soit dynamique et plaisant», ajoute Mme Guay.

«Le terrain de basketball est extrêmement sollicité à notre grande surprise et à notre grande joie, car on veut dynamiser le parc. La venue de cette surface a été un plus value pour le parc. On est très fier d’accueillir ce tournoi sur notre nouvelle surface», soutient André Beauchesne, président de l’Association récréative de Sainte-Marguerite qui est impliquée dans le tournoi.

Il faut dire que le quartier est riche d’une longue tradition sportive sous les équipes des Tigres de Sainte-Marguerite.

«Il y avait beaucoup d’équipe de baseball, du football, du hockey et les Tigres ont aussi été représentés au basketball, rappelle M. Beauchesne. On a même deux anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey qui ont évolué avec les Tigres de Sainte-Marguerite: André «Moose» Dupont et René Robert.»

Musique et animation seront aussi au programme de cette journée qui se veut un happening familial. Le casse-croûte du parc sera également ouvert pour l’occasion. La population est invitée à venir encourager les joueurs.

Il est possible de s’inscrire auprès de la Démarche des premiers quartiers par téléphone (819 371-9393), par courriel (stagiaire@demarche.ca) ou directement sur la page Facebook de l’événement (Tournoi amical de basketball de Sainte-Marguerite). L’inscription est gratuite.