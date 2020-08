Un théâtre social s’installe en ville

Delirium: perturbation de la conscience et modification du fonctionnement cognitif qui s’installent en un temps court. Cela décrit bien ce que le comédien et metteur en scène Adamo Ionata souhaite amener avec son nouveau projet, Edgar : Delirium théâtre : faire vivre des émotions et brasser les spectateurs dans leurs perceptions le temps d’un spectacle.

Plus qu’un théâtre traditionnel, Edgar : Delirium théâtre se veut aussi un théâtre social.

C’est à la suite de son expérience avec le parcours de peur «Délirium», qui lui a donné l’occasion d’en apprendre davantage sur les troubles de la santé mentale en consultant l’équipe du Regroupement des organismes de base en santé mentale, que le déclic s’est fait: se servir du théâtre pour faire connaître des organismes et des causes.

«C’est l’idée derrière le théâtre social. On présentera des productions plus contemporaines et accessibles aux jeunes, tout en établissant des partenariats avec des organismes à but non lucratif afin de les faire connaître. C’est une vitrine différente pour eux et une partie des recettes du spectacle leur irait sous forme de don. Il pourrait y avoir des causeries avec des gens de l’organisme après une représentation, par exemple», explique Adamo Ionata.

Le théâtre proposera une offre axée sur le théâtre contemporain et des pièces plus audacieuses, un terrain de jeu qu’affectionne particulièrement Adamo Ionata.

«Le public du Théâtre des gens de la place et du Théâtre des Nouveaux Compagnons est généralement plus âgé. Je crois qu’il est peut-être plus difficile de les attirer avec une pièce plus audacieuse, indique celui a remporté le Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson des Grands Prix culturels de Trois-Rivières en 2019 pour sa mise en scène de la pièce Le pillowman avec le Théâtre des Nouveaux Compagnons. Mais je pense que Trois-Rivières est prête et capable de recevoir une offre de théâtre plus contemporain.»

Il espère aussi amener un public plus jeune à découvrir le théâtre, notamment en proposant des billets à un coût accessible pour les étudiants.

La première production est prévue pour 2021. Les détails entourant la pièce retenue et l’organisme qui y sera associé seront d’ici quelques semaines. Éventuellement, Adamo Ionata aimerait pouvoir présenter deux spectacles par année.

Ateliers et coaching

En parallèle avec les activités du théâtre à proprement parler, Edgar : Delirium théâtre proposera aussi des ateliers de jeu pour les débutants et pour les comédiens intermédiaires.

«Avec les ateliers de jeu pour débutants, je veux donner un coup de main au Théâtre des gens de la place et au Théâtre des Nouveaux Compagnons. On devine que beaucoup de personnes qui n’ont jamais fait de théâtre ne se présenteront pas naturellement pour les auditions d’une pièce, souligne-t-il. Aussi, le rythme, lorsque l’on monte une production, peut devenir intimidant pour les néophytes, surtout que le metteur en scène n’a pas toujours le temps de prendre plus de temps avec les comédiens ayant peu ou pas d’expérience en théâtre. Je voudrais que ces ateliers de jeu puissent donner des outils aux gens intéressés par le théâtre et leur donner confiance pour se présenter en audition.»

Adamo Ionata estime que cela pourrait également contribuer à augmenter le bassin de comédiens disponibles pour des rôles. Ultimement, il n’est pas exclu d’ajouter des ateliers de mise en scène et d’analyse de textes.

Le fondateur d’Edgar : Delirium théâtre offrira aussi du coaching d’audition pour l’entrée dans une école de théâtre.

«Plusieurs jeunes Trifluviens tentent leur chance, chaque année, pour entrer dans une école de théâtre. En ce moment, il y a peu d’offres de coaching pour les auditions à Trois-Rivières. Les jeunes doivent souvent se déplacer à Montréal pour obtenir ce soutien. Je veux pouvoir leur offrir une option ici», conclut-il.