La jeune pousse Nuro a obtenu un permis qui lui donne le droit de commencer à tester des véhicules de livraison sans conducteur dans certains endroits de la Californie. Selon le permis accorder par le département des véhicules automobiles de l’État, deux des prototypes R2 de l’entreprise peuvent être testés dans neuf villes californiennes. Si plusieurs compagnies testent des véhicules de livraison autonomes, Nuro est seulement la 2e à obtenir le droit de tester des véhicules sans conducteur humain à bord. Waymo a été la première entreprise à recevoir un permis de conduire sans conducteur en Californie.

En février, le ministère américain des Transports a accordé à l’entreprise une exemption de certaines normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur. Cette exemption permet le déploiement de 5 000 véhicules de livraison R2, qui n’ont pas d’autres caractéristiques obligatoires telles que des caméras de recul, des pare-brise ou des rétroviseurs. Ce permis arrive à un moment où la demande pour la livraison à domicile est en forte hausse en raison de la pandémie de Covid-19 qui est très forte aux États-Unis. Le véhicule R2 lui-même est plus petit qu’un véhicule léger conventionnel et a une vitesse maximale de 40 km/h. Il n’y a pas de place pour les occupants et dispose à la place de deux compartiments conçus sur mesure pour le transport de denrées alimentaires ou d’autres marchandises.

Il n’y a pas encore de date fixée pour le début des tests sans conducteur, mais Nuro dit avoir commencé la planification logistique nécessaire à ces déploiements. Ceux-ci pourraient inclure des partenariats avec des marques et des détaillants locaux, bien qu’en vertu du permis, Nuro ne puisse pas facturer de frais de livraison.

(Tiré d’un extrait d’Automotive News)

L’article Un système de livraison autonome en Californie est apparu en premier sur Benoit Charette.