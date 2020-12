Un spectacle virtuel d’Éric Masson pour défoncer l’année

La Corporation des Événements de Trois-Rivières diffusera un spectacle virtuel du jour de l’An qui mettra en vedette le populaire chansonnier Éric Masson.

Accompagné de ses musiciens, Éric Masson s’assurera que le Nouvel An puisse se célébrer en grand dans chaque foyer.

«Le temps des Fêtes est une période où les gens ont besoin de fêter, de voir des spectacles, d’assister à un party… On voulait faire quelque chose de festif et d’heureux qui pourrait animer les Fêtes. Éric Masson est capable de toucher le cœur des gens tout en les faisant festoyer en même temps. Ce sera assurément un spectacle festif et énergique», souligne Steve Dubé, directeur général de la Corporation des Événements de Trois-Rivières.

Le chansonnier revisitera de grands succès québécois en compagnie de son groupe. Le spectacle sera enregistré vers la mi-décembre au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco, ce qui permettra d’agrémenter le spectacle avec une expérience visuelle intéressante.

«Ce nouveau projet amène du bonheur dans l’équipe, confie Steve Dubé. Quand je suis descendu dans le Cabaret un peu plus tôt aujourd’hui, les gars étaient en train de préparer la programmation vidéo des écrans LED. Ça implique beaucoup d’éclairage et les techniciens travaillent sur les détails. Ils me disaient que ça leur faisait du bien de travailler sur une production comme ça.»

Les liens d’accès sont en vente au coût de 5$ sur le site Web de l’Amphithéâtre Cogeco au www.amphitheatrecogeco.com. Les billets seront en vente jusqu’en fin de soirée le 29 décembre. Le spectacle sera disponible en visionnement du 30 décembre au 9 janvier.

Tous les profits réalisés seront remis à la Fondation RSTR. L’organisme a pour mission d’amasser de l’argent ou autres biens dans le but de favoriser la création, le maintien et le développement de la qualité des soins et des services dispensés aux usagers par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. La Fondation soutient aussi l’émergence de projets de recherche.