Un spectacle exclusif de Sylvain Cossette à l’Amphithéâtre Cogeco

Sylvain Cossette prendra d’assaut la grande scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco les 24 et 25 août pour son spectacle exclusif Sylvain Cossette ROCK l’Amphithéâtre Cogeco.

À la suite de sa tournée 80s, l’auteur, compositeur et interprète présentera ce spectacle unique qui fera revivre au public les plus grands succès des années 70, 80, et plusieurs autres.

Dans le respect des directives émises par la Santé publique, c’est sous une formule aérée et conviviale que ce spectacle sera présenté. Un aménagement repensé viendra maximiser l’expérience des spectateurs, tout en respectant la distanciation exigée entre les bulles familiales.

Les billets pour le spectacle de Sylvain Cossette seront mis en vente le vendredi 18 juin à 11h. Ils seront disponibles sur amphitheatrecogeco.com et par téléphone au 819 380-9797.