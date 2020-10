Un soutien à la formation des personnes diabétiques de type 1 et leurs proches

Ma conjointe est atteinte du diabète de type 1. Pour vous donner une idée, on évalue leur nombre à environ 10 % de l’ensemble des personnes diabétiques, soit 2600 pour notre région. C’est un type de diabète qui se déclare dans la majorité des cas en bas âges. Pour se maintenir en forme et réduire les risques de complications, ma femme doit constamment surveiller son niveau de glucose sanguin.

Contrairement aux diabétiques de type 2, l’apport du pancréas à la production d’insuline est tellement faible, voire inexistant, qu’elle doit s’injecter cette hormone à des moments précis de la journée. Quel que soit l’endroit (maison, école, travail ou en vacances), mesurer l’apport de glucide aux repas, la glycémie sanguine, le degré de dépense énergétique et déterminer la quantité d’insuline à s’injecter est un rituel quotidien. Laissez-moi vous dire que c’est un véritable défi !

Pendant nos vacances, un état hypoglycémique lui a fait perdre connaissance. C’était la première fois que cela arrivait, vous pouvez imaginer mon état de panique. Je ne savais pas comment réagir sur le moment, mais un médecin était sur place pour aider. À notre retour de vacances, je me suis rendu compte que nous avons un organisme en région venant en aide aux personnes diabétiques et leurs proches. Diabète Mauricie agit en soutien aux personnes diabétiques en organisant des activités, ateliers, conférences et webinaires de formation. L’organisme a de plus, plusieurs organismes partenaires susceptibles de bien répondre aux besoins des gens diabétiques en Mauricie, à Bécancour et à Nicolet.

À la suite de cet évènement, nous avons contacté Diabète Mauricie qui nous ont beaucoup informé sur la maladie. Comme proche aidant, je me suis donné comme mission de bien connaître les technologies pour aider ma femme au quotidien et pour être prêt à agir promptement si nécessaire. Nous avons dernièrement assisté à un webinaire offert par Diabète Mauricie qui était présenté par Dr Remi Rabasa Lhoret endocrinologue et chercheur à l’Institut de recherche clinique de

Montréal. Il nous a entretenu de l’évolution des technologies, de l’insuline, des traitements et de la plateforme gratuite de formation Better, qui s’adresse aux personnes diabétiques de type 1 https://type1better.com/fr/le-projet-better/. Je me sens déjà plus équipé pour soutenir ma femme au quotidien, bien qu’il me reste beaucoup à apprendre. Merci !

T : 819 373-8931

Site web: www.diabetemauricie.ca

Courriel: info@diabetemauricie.ca

Facebook: https://www.facebook.com/diabetemauricie

Prochaine chronique : La vie d’une proche aidante, aidée par le répit!

Toutes les chroniques sont disponibles sur Facebook : https://www.facebook.com/assocdescardiaques/

Chronique financée par : l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org