Un souper de sept services au profit de la Fondation du Collège Laflèche

La 18e édition du souper-bénéfice des finissants en Gestion hôtelière et de restauration du Collège Laflèche aura lieu le jeudi 15 avril dès 18h et se déroulera en formule «à la maison».

Le souper se tiendra sous la thématique «Une croisière sur le Saint-Laurent». Ainsi, le menu permettra de faire découvrir six régions touristiques du Québec situées en bordure du fleuve, chaque service étant lié à un plat représentant ces régions et mettant de l’avant des saveurs de ces régions.

Figurent notamment au menu une guédille au crabe des neiges et crevettes, une bisque de homard garnie de crème chantilly salée, un trou normand au dry gin Wabasso, une côte d’agneau marinée à la moutarde et un macaron façon fraisier. Le souper comporte un total de sept services.

Cette année, les profits seront remis à la Fondation du Collège Laflèche qui contribue au soutien financier des étudiants par son programme de bourses, ainsi qu’au développement des infrastructures de l’établissement.

«Les dons nous permettront d’investir dans les infrastructures du Collège et les programmes de bourses. Depuis 35 ans, la Fondation redonne au Collège et à ses étudiants. Voir les étudiants vouloir nous donner un coup de pouce à leur tour, c’est une belle roue qui tourne. On a besoin d’activités de financement comme ça», souligne Geneviève Dallaire, directrice de la Fondation du Collège Laflèche.

L’organisation de ce souper-bénéfice est l’occasion pour les étudiants du programme de mettre en pratique tous leurs apprentissages.

Les billets sont en vente au coût de 95$ à fondation.clafleche.qc.ca.