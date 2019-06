Un slam pour les Bibliothèques de Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières dévoile le vidéoclip « Au-delà des livres » mettant en vedette l’auteur et artiste trifluvien David Goudreault.

Par le biais d’un slam où on reconnaît bien sa griffe attachante et acérée, l’auteur de la populaire trilogie La Bête rend pleinement hommage à ces lieux de culture et de démocratie qu’il a lui-même fréquentés abondamment dans sa jeunesse.

Grâce à la richesse des ouvrages qu’elles proposent et à la programmation diversifiée qu’elles offrent, les cinq bibliothèques de Trois-Rivières sont plus dynamiques et actuelles que jamais.

C’est donc dans une volonté de faire redécouvrir les Bibliothèques, de mettre de l’avant leur offre renouvelée afin que les citoyens se réapproprient ces espaces de culture et de savoir que la Ville a fait appel à l’artiste multidisciplinaire. Le texte intégral de l’œuvre tapissera d’ailleurs un mur de la bibliothèque Gatien-Lapointe dans quelques semaines.

Afin de bonifier le vidéoclip, l’artiste trifluvienne Fontaine Leriche a créé diverses illustrations de personnages intitulées « Les passionnés! » qui enrichissent le slam et l’éclatement moderne et contemporain des Bibliothèques.

Le vidéoclip a été réalisé par Amplifié – Contenu de marque.