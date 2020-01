Un Slalom sur glace ouvert à tous

Le Slalom sur glace est de retour pour une deuxième édition et cette fois, il se tiendra au cœur du centre-ville trifluvien. Le comité organisateur espère également attirer le double de participants dans l’une ou l’autre des quatre catégories.

En nouveauté cette année, le Slalom offre deux épreuves – sous forme de championnat – où les points seront cumulés. Elles auront lieu le 18 janvier et le 7 mars. Tout comme l’an dernier, Elmec EvDuty sera partenaire, ainsi que la Coupe Nissan Micra et F1600 Canada.

«La Ville de Trois-Rivières était d’accord à ce qu’on se déplace au parc Portuaire. On nous a proposé deux endroits. On arrive au centre-ville avec notre activité festive et familiale et c’est bon pour les commerçants», lance Claude Bourgeois, président des Amis du Grand Prix.

«On invite toute la population à s’inscrire. C’est une compétition de slalom, alors on ne fait pas de vitesse. On y va une voiture à la fois, de sorte qu’il n’y pas d’accident. Ce serait le fun d’aller chercher une centaine de participants. C’est une activité familiale. On a même vu des enfants dans des autos et ils avaient beaucoup de plaisir.»

Les participants seront répartis en quatre classes selon leur type de véhicule, soit les classes «Open», «Crampons», «Voitures électriques» et «VUS».

«On fait une plus grande place aux voitures électriques. D’ailleurs, l’an dernier, mon fils avait gagné au volant d’une Tesla et il n’avait jamais conduit de voiture électrique. Voilà une autre grande preuve que c’est ouvert à tout le monde», ajoute M. Bourgeois.

L’an dernier, le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, avait qualifié le Slalom sur glace de «retour vers le futur».

«C’est un retour avec les ancêtres du Grand Prix. Ça existait dans le temps avec du Club Autosport Mauricien et le Trois-Rivières Autoclub, soit ici ou encore à l’Île Saint-Quentin», avait-il- rappelé.

L’activité est offerte gratuitement aux spectateurs. Le coût d’inscription est de 50$ par voiture, par évènement. Le participant doit présenter un permis de conduire valide et les immatriculations du véhicule utilisé. Tous les profits seront versés aux fonds de la «Bourse espoir AGP».

Pour vous inscrire, il faut écrire à billetsagp@gmail.com.